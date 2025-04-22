高鐵延伸宜蘭民代要求加開公聽會 鐵道局回應了

高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估首場公聽會在宜蘭大學舉行，交通部鐵道局針對2階環評重點項目提出報告。（資料照，記者王峻祺攝）

2025/04/22 19:36

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭，宜蘭縣議會議長張勝德提案「要求交通部加開公聽會詳加說明」，獲藍綠議員連署支持，縣府表示將轉請鐵道局採納辦理。鐵道局傍晚回應，公聽會已依法辦理完成，未來仍將持續透過各種公開管道說明、加強溝通，也歡迎各界持續提供意見，將納入規劃妥善處理。

高鐵延伸宜蘭的二階環評3場公聽會上月落幕，鐵道局公布最新民意調查，沿線居民有79.6％支持，不過環團和地方質疑公聽會內容草率，認為資訊揭露不足，也沒有詳述路廊通過詳細區位，且多項議題未作充分說明，應該加開公聽會釋疑。

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針對公聽會部分，鐵道局回應，鐵道局高度重視各界對高鐵延伸宜蘭計畫的關注，亦了解地方對工程影響與溝通程序仍有期待與疑問。本案法定程序的公聽會已依法辦理完成，會議紀錄業於今年4月2日發函予相關單位並上網公開，未來仍將持續透過各種公開管道說明、加強溝通，也歡迎各界持續提供意見，將納入規劃妥善處理。

另外有關地方關心土地禁限建議題，鐵道局表示，目前所規劃禁限建範圍，均依據高鐵結構及營運安全所需，且僅限於路權內與其兩側特定區域。禁建範圍土地已屬國有，是高鐵因興建、營運之需所取得的路權範圍。

鐵道局進一步說明，至於限建範圍之土地，係自高速鐵路路基或結構物外緣兩側起算 60公尺寬之廊帶，民眾若有建築或開發需求，只要事前提出申請、經專業審查通過，即可進行。目前營運中高鐵路線即依此規則，尚無地主權益受影響的情形。

民眾關心噪音振動及景觀衝擊議題部分，鐵道局說，皆已詳細評估，經防制後未造成影響，並納入本案環境影響評估報告書及綜合規劃報告書範疇內妥處。

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