為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不到百人學校的2個校定課程 孩子沒錢也能玩風帆船、弦樂

    汕尾國小學生至市境之南樹演出。（曾博建提供）

    汕尾國小學生至市境之南樹演出。（曾博建提供）

    2025/04/22 19:55

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區汕尾國小是高雄市最南端一所學校，學生人數不到百人，竟擁有風帆船及弦樂兩項校定課程，校方原想給孩子難忘的童年，就算沒錢也能玩風帆船及弦樂，如今都逐漸打響名號，弦樂隊更走入公益，校長曾博建說，漁村小孩已經更顯自信。

    汕尾國小曾有全國唯一的車鼓陣社團，曾應邀至總統府前表演，因故十年前消失，風帆船及弦樂開始取而代之，目前為三至六年級必學的特色課程，推手曾博建說，希望培養孩子「帶得走的能力」。

    校方在立委林岱樺、中油石化事業部協助下，2021年推動弦樂學習，聘請高雄市愛分享弦樂團師資指導，從無到有，2023年即摘下音樂夢想家-全國音樂大賽室內樂重奏特優第一名；汕尾弦樂隊從此常獲邀表演，曾登上衛武營、大東藝術文化中心舞台，現在也到長照、日照中心為長輩演出，6月1日將至高雄市文化中心至德堂參加慈善音樂會。

    曾博建說，相對於風帆船具有一定風險性，家長們一開始採觀望態度，對弦樂則是「樂觀其成」，為此還成立假日班，讓有興趣的畢業生可以延續學習，另成立社團讓校內學生精進學習。

    汕尾國小學生有92名，不乏出身隔代教養或單親家庭，曾博建說，就算沒錢，汕尾國小畢業生都會風帆船、弦樂，即便不會開船，「也要能說一口好船」，弦樂可學到基本樂理；他強調，從不要求成績，有成績也是意外收穫，只希望「給孩子一次學琴的機會」。

    汕尾國小弦樂隊登上國家級藝術文化中心舞台演出。（曾博建提供）

    汕尾國小弦樂隊登上國家級藝術文化中心舞台演出。（曾博建提供）

    汕尾國小弦樂隊曾拿下全國性大獎。（曾博建提供）

    汕尾國小弦樂隊曾拿下全國性大獎。（曾博建提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播