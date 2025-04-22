不到百人學校的2個校定課程 孩子沒錢也能玩風帆船、弦樂

汕尾國小學生至市境之南樹演出。（曾博建提供）

2025/04/22 19:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區汕尾國小是高雄市最南端一所學校，學生人數不到百人，竟擁有風帆船及弦樂兩項校定課程，校方原想給孩子難忘的童年，就算沒錢也能玩風帆船及弦樂，如今都逐漸打響名號，弦樂隊更走入公益，校長曾博建說，漁村小孩已經更顯自信。

汕尾國小曾有全國唯一的車鼓陣社團，曾應邀至總統府前表演，因故十年前消失，風帆船及弦樂開始取而代之，目前為三至六年級必學的特色課程，推手曾博建說，希望培養孩子「帶得走的能力」。

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校方在立委林岱樺、中油石化事業部協助下，2021年推動弦樂學習，聘請高雄市愛分享弦樂團師資指導，從無到有，2023年即摘下音樂夢想家-全國音樂大賽室內樂重奏特優第一名；汕尾弦樂隊從此常獲邀表演，曾登上衛武營、大東藝術文化中心舞台，現在也到長照、日照中心為長輩演出，6月1日將至高雄市文化中心至德堂參加慈善音樂會。

曾博建說，相對於風帆船具有一定風險性，家長們一開始採觀望態度，對弦樂則是「樂觀其成」，為此還成立假日班，讓有興趣的畢業生可以延續學習，另成立社團讓校內學生精進學習。

汕尾國小學生有92名，不乏出身隔代教養或單親家庭，曾博建說，就算沒錢，汕尾國小畢業生都會風帆船、弦樂，即便不會開船，「也要能說一口好船」，弦樂可學到基本樂理；他強調，從不要求成績，有成績也是意外收穫，只希望「給孩子一次學琴的機會」。

汕尾國小弦樂隊登上國家級藝術文化中心舞台演出。（曾博建提供）

汕尾國小弦樂隊曾拿下全國性大獎。（曾博建提供）

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