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    南部民眾赴韓更方便 德威航空今起飛高雄-濟州每週4班

    德威航空「高雄-濟州」首航班機抵達高雄國際機場。（觀光局提供）

    德威航空「高雄-濟州」首航班機抵達高雄國際機場。（觀光局提供）

    2025/04/22 19:04

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年來高雄住宿的外國遊客，以韓國增加44.52%最多，德威航空繼高雄-首爾仁川／金浦航線後，今天（22日）起又新增高雄-濟州航線，每週4班。

    為了慶祝濟州首航，交通部觀光署高雄國際機場旅客服務中心及高市觀光局，今天準備滿滿的迎賓好禮，熱烈歡迎搭乘首班機的韓國旅客到訪高雄；韓國觀光公社台北支社也準備可愛的造型飲料提袋，送給搭乘第一班前往濟州的旅客。

    高市觀光局長高閔琳表示，高雄非常重視與韓國的交流與合作，去年9月觀光局曾邀觀光業者至韓國首爾，辦理觀光推廣會，同時拜會韓國觀光公社、釜山觀光公社等單位。

    根據交通部觀光署統計，韓國位居台灣前三大入境國，去年韓國來台遊客已達到100萬人次，其中，來高雄住宿的外國遊客，以韓國增加44.52%最多，顯示高雄已成為韓國遊客的重要旅遊目的地。

    觀光局強調，高雄擁有獨特的山海河港景觀，及米其林星級餐廳及各式特色小吃，德威航空新增高雄-濟州航線，進一步便利韓國遊客前來高雄旅遊。

    德威航空是目前高雄唯一直飛濟州島的航空公司，每週4班（週二、四、六、日），讓南部的旅客有更多機會可以出國遊玩。

    高雄熊歡迎德威航空機組人員。（觀光局提供）

    高雄熊歡迎德威航空機組人員。（觀光局提供）

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