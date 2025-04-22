中央大學團隊開發高效色彩路由器 突破技術瓶頸登國際期刊封面

中央大學光電科學與工程學系教授王智明帶領研究團隊，成功開發出高效率的色彩路由器，為次世代高解析度影像感測器帶來創新突破。（中央大學提供）

2025/04/22 19:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕次世代高解析度影像感測器的創新突破！中央大學光電系團隊運用成熟的0.18微米半導體微影製程技術，結合自行開發的電磁波模擬以及人工智慧優化技術，成功開發出高效率的色彩路由器，並發表於國際頂尖期刊ACS Photonics，更獲選為該期刊附錄封面，展現其在光學感測技術領域的卓越貢獻。

在國科會支持下，中央大學光電科學與工程學系教授王智明研究團隊及其衍生新創公司科穎達 （MetaRosseta），成功突破技術限制，運用成熟的0.18微米半導體微影製程技術，結合自行開發的電磁波模擬以及人工智慧優化技術，開發出光學效率優於120%的高效色彩路由器。不僅降低製造成本，並有望大幅提升次微米級畫素的感測效能，為未來高解析度影像感測器提供全新解決方案。

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王智明說明，彩色影像感測器是成像技術的核心元件，隨著市場對高解析度影像的需求不斷提升，單一畫素尺寸已從1.6微米縮小至0.8微米，並正邁向次世代0.56微米技術。然而，當畫素尺寸進一步微縮，透過彩色濾光片進入單一畫素的能量通量大幅下降。

此外，在次微米尺度下，繞射效應變得更加顯著，導致傳統晶圓級折射式微透鏡的光學匯聚效能逐漸衰減。為解決這一技術瓶頸，能夠精準分流鄰近畫素色彩的「色彩路由器」技術應運而生。然而，現有的色彩路由器大多仰賴65奈米以下的先進製程，成本高昂且製造難度極大。

王智明表示，這項技術將可廣泛應用於日常生活中常見的智慧型手機、高階相機、自駕車的影像感測器，甚至是醫療診斷設備與AR/VR裝置。透過高效色彩路由器的導入，即使在極小畫素下，依然能取得色彩真實、細節豐富的影像，有助於提升照片品質、增強機器視覺判讀準確度，並推動影像感測科技邁向更高解析、更低功耗的新世代。

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