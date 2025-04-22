清水鰲峰活動中心走入歷史！ 斥1200萬轉型綠地與停車場

清水鰲峰活動中心走入歷史！中市拆除斥1200萬將轉型綠地與停車場。（圖：市府提供）

2025/04/22 19:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市清水區「鰲峰活動中心」因耐震能力不足，市府廣徵地方意見後決定拆除，原址轉型為綠地與停車場等開放空間；建設局指出，拆除工程已完成，「鰲峰活動中心」成歷史名詞，將斥資1200萬進行停車場新建及周邊綠化工程，預計9月完工啟用，除紓解當地停車需求，更為居民打造安全、舒適的生活環境。

建設局指出，清水區鰲峰活動中心自1992年建成以來，不僅為社區居民提供活動空間，也曾作為清水幼兒園的校址，因建物耐震能力不足被列為危險老舊建築，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，對推嬰兒車、輪椅等族群尤為不便，市府顧及公共安全，決定拆除與轉型，規劃斥資1200萬打造融合綠意的停車場。

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建設局長陳大田表示，此次拆除作業在市府各相關局處的通力合作下順利完成，原設於活動中心內的清水幼兒園鰲峰分班及社區發展協會亦已妥善搬遷與安置，後續將進行停車場與景觀綠化施作，植栽設計會結合海線地區氣候特色與永續綠化理念，採多樣化複層式植栽配置，營造清新宜人的城市小綠洲。

建設局指出，未來停車場將設置15席小型車位，包含無障礙、婦幼及一般車格，並全面預留電動車充電管路，以因應電動車日益普及及綠色交通發展趨勢，提升未來充電設施的擴充彈性，此外，周邊道路也將設置內凹式機車停車格與友善行人空間，營造順暢、安全的通行環境。

清水鰲峰活動中心走入歷史！中市拆除斥1200萬將轉型綠地與停車場。（圖：市府提供）

清水鰲峰活動中心走入歷史！中市拆除斥1200萬將轉型綠地與停車場。（圖：市府提供）

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