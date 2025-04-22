桃園營養午餐在地食材入菜 學生5月吃得到黑毛豬

桃園市營養午餐去年起以在地黑毛豬肉入菜，今年5月全市學生都可以吃得到。（資料照，農業局提供）

2025/04/22 19:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公私立國中小營養午餐免費，並持續採用在地當令食材入菜，尤其桃園產量居大宗的黑毛豬，目前共有37所學校學生可以享用，桃市府農業局長陳冠義表示，預計5月全市學生都能吃得到。

桃園市養殖豬隻中以黑毛豬佔大宗，去年起營養午餐開始以在地黑毛豬肉入菜，農業局昨（22日）於市議會工作報告，議員黃瓊慧質詢指出，桃園黑毛豬產量居北台灣之冠，且豬肉肉質Q彈、品質良好，她在去年質詢時提出，希望營養午餐能吃得到在地黑毛豬肉，農業局也逐步推行，目前共有37所學校可以享用，何時才能推至全市學校學生。

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農業局表示，營養午餐食在地去年經費1000萬元，供應有機蔬菜、黑毛豬肉、蓮藕、筊白筍、韭菜、地瓜、綠竹筍，總計約3409噸，今年經費1600萬元，供應有機蔬菜、黑豬肉、韭菜、地瓜、綠竹筍、紅藜、櫛瓜、蘿蔔、筊白筍、仙草凍等，除筊白筍僅供應龍潭國中小，其餘食材全市學童都吃得到，黑毛豬預計5月起入菜。

此外，針對營養午餐抽檢，議員林政賢質詢指出，去年8月至今年2月，農業局抽查163件，不合格件數2件，不合格率1.22%，相較去年2月到7月抽查109件，不合格件數4件，不合格率3.66%，雖然有下降，但孩子食安問題零容忍，建議建立淘汰機制並加強抽驗。

陳冠義答詢，抽檢主要針對高風險食材，教育局也會對抽驗不合格廠商記點並有淘汰機制，把關學童營養午餐食安。

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