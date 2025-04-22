爬高山、泳渡日月潭、單車環台… 康橋戶外課程高價值附帶高風險

康橋國際學校的戶外課程是一大教育特色。（圖擷自官網）

2025/04/22 20:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市知名貴族式國際學校、康橋中學的高一學生22日在「壯遊台灣 單車環台」行程，發生與自小客相撞事故，造成7名學生受傷，引發各界關心，事實上康橋基於創辦人理念，將戶外冒險教育納入學校課程，背後需承受高風險和高成本，一直是其他學校既羨慕又不敢仿效的特色，這次發生多名學生受傷意外，恐怕要讓校方未來更審慎評估後續辦理的利弊得失。

康橋國際學校不僅收費高昂，學校高國中及小學多年來的戶外課程更是一大教育特色，根據校方官網介紹，「築夢康橋」菁英活動，自國小6年級「圓夢雪山」領畢業證書開始，國、高中階段包含8年級「圓夢合歡群峰」、9年級「圓夢日月潭」以及10年級「壯遊台灣 單車環台」等4大活動。

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校方希望藉由像是登山、長泳、單車環島等活動，帶給學生勇氣、堅持、毅力、團隊及領導等體驗，戶外活動可以鍛鍊強健體魄外，還能培訓無畏的勇氣精神，讓學生從內心省思，真正讓人生蛻變，這些難得的經驗與美好回憶，都是課堂內學不到的，也是未來可以陪伴孩子們一輩子的能力。

正因為戶外課程相較於校內教學，有更多無法預知天候、環境、交通等風險，校方也是十分慎重，早在每次出發行程一年前，就要開始籌備、路線規劃和體能訓練，像是國小6年級學生要爬玉山或雪山，事前籌備登峰包括負重、登階及長泳等體能耐力訓練，以及6次的二格山山訓，還有山地安全及急救講習。

校方為求單車環台活動做好周延準備，行前花了至少半年時間舉辦8次密集訓練，除體能訓練外，還包括平地、市區馬路、上下坡及北宜公路道路實地操演，有些學生從原本不會騎車到能夠在風雨中完成訓練，毅力與決心令人佩服。

儘管行前做了最好的準備，意外總是難以避免，發生事故後，還要承擔家長和外界的責難，令校方及師長心情更是沈重，在台灣山區氣候多變、交通環境如此複雜惡劣的條件下，是否會影響學校繼續辦理戶外教育的決心，考驗學校的智慧。

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