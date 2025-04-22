職訓變身資訊工程師 小吃店老闆：砍掉重練好選擇

張智爵經由短短3個月職訓，順利從小吃店老闆變身為資訊工程師。（記者王俊忠攝）

2025/04/22 19:20

〔記者王俊忠／台南報導〕職訓給力！37歲的張智爵曾是小吃店老闆，因生意不穩定決定換跑道學一技之長，於是參加勞動部雲嘉南分署委外開辦的「電商網站設計與APP商業應用班」學技術，經過3個月密集訓練，訓後順利轉換跑道擔任資訊工程師，不但收入穩定，且工作才半年，月薪已破40K，讓他直說「歸零學習、砍掉重練是最好的選擇」。

張智爵表示，當兵退伍後因對餐飲有興趣，在台南市東區開了1間小吃店賣牛肉湯，但經營多年客源仍不穩定，讓他小吃店黯然收攤，他決定轉職學一技之長找尋職涯第二春，看好資訊產業發展前景，就報名參加勞動部委外的職訓課程，學習網站架設與前端開發（HTML/CSS/JavaScript）、後端程式設計（PHP）、美編軟體等相關技術，並取得Photoshop與Illustrator國際認證，結訓後順利進入1家ERP軟體服務商擔任資訊工程師。

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「沒想到這職訓讓我學出興趣」，張智爵說，透過職訓課程激發他對程式語言的學習熱情，讓他在短時間內掌握多元技能，為日後職涯轉型奠定基礎。「想讓自己更好，就要持續學習」，他感謝政府提供職訓資源，在歷經360小時系統化的職訓調教，把他從沒有資訊產業相關背景的「生手」，晉升成為掌握竅門的「熟手」，轉職成功有穩定收入、更助他開啟職涯春天。

張智爵鼓勵想換工作的朋友，可找有興趣的領域去深耕，只要把握機會好好學習，就能突破職涯瓶頸，開創屬於自己的事業春天，他很高興能有一技之長，現在的他不僅工作開心也很有成就感。對於未來，他說，會持續強化實力，希望考取資安相關證照，讓自己在資訊領域不斷精進。

「運用政府資源可達事半功倍效果」，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，智爵具備樂於學習、勇於挑戰、不斷學習的精神值得鼓勵，建議若待業民眾對未來出路沒有具體想法，可先參加政府開辦的職訓課程學專長，學費由勞動部負擔8成到全額補助，能讓民眾在學習時無後顧之憂。

劉邦棟指出，分署每年都會依產業需求及就業趨勢與轄區超過30家委外單位合作開辦職訓課程，雲嘉南地區即日起有工業技術、資訊軟體與餐飲旅宿等類別超過90班委外職前訓練課程開班，以往學員就業率都有逾8成以上，詳情可洽06-6985945轉1599，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢課程。

雲嘉南地區即日起有工業技術、資訊軟體與餐飲旅宿等類別超過90班委外職前訓練課程開班，歡迎待業民眾報名。（圖：勞動部雲嘉南分署提供）

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