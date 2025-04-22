為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    奈良美智2度造訪！嘉義民雄特色咖啡廳 吸引遊客朝聖

    國際知名藝術家奈良美智曾2度造訪「魚罐頭咖啡館」。（記者林宜樟攝）

    國際知名藝術家奈良美智曾2度造訪「魚罐頭咖啡館」。（記者林宜樟攝）

    2025/04/22 18:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉特色咖啡廳「魚罐頭咖啡館」由從事水族養殖的老闆翁哲偉，與綽號「罐頭」的妻子陳冠伶共同創立，咖啡廳地板下方可觀賞魚群悠游，獨特水族館風格、特色咖啡及精緻甜點吸引許多遊客，國際知名藝術家奈良美智更曾2度造訪。

    嘉義縣長翁章梁、縣議員陳文忠、林淑完等今天造訪隱身於田野間的「魚罐頭咖啡館」，品嚐內用限定組合「粽子搭配特調咖啡」；咖啡館有庭院與池塘，內部空間寬敞，餐桌結合水族館元素打造「魚缸桌面」，用餐時可在桌前觀賞魚群悠游，也能透過玻璃地板俯瞰魚池，還可以親手餵魚。

    老闆翁哲偉說，自己原本從事水族養殖，退出市場後魚池閒置，後來決定將魚池改建為咖啡館，他負責空間設計，妻子開發餐飲；咖啡廳特色餐點「燒肉粽配咖啡」組合是由老闆娘的母親手工製作，內餡用料紮實，淋上特製醬油並以九層塔點綴，視覺與味覺兼具；咖啡飲品融入在地元素，提供民雄金桔製成的「金五桔美式」、以鳳梨製成的「旺萊冰嘎逼」等創意特調。

    嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示，魚罐頭咖啡館是嘉義縣「青創培力站」的課程場域之一，是青年創業者交流平台，歡迎青年朋友前來拜訪，或加入青創培力站，認識更多優秀嘉義創業夥伴。

    翁哲偉（左）向嘉義縣長翁章梁（右）介紹咖啡館的特色。（記者林宜樟攝）

    翁哲偉（左）向嘉義縣長翁章梁（右）介紹咖啡館的特色。（記者林宜樟攝）

    透過玻璃地板可俯瞰魚池。（記者林宜樟攝）

    透過玻璃地板可俯瞰魚池。（記者林宜樟攝）

    特色餐點「粽子搭配特調咖啡」。（記者林宜樟攝）

    特色餐點「粽子搭配特調咖啡」。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）品嚐粽子及咖啡。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）品嚐粽子及咖啡。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播