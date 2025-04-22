奈良美智2度造訪！嘉義民雄特色咖啡廳 吸引遊客朝聖

國際知名藝術家奈良美智曾2度造訪「魚罐頭咖啡館」。（記者林宜樟攝）

2025/04/22 18:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉特色咖啡廳「魚罐頭咖啡館」由從事水族養殖的老闆翁哲偉，與綽號「罐頭」的妻子陳冠伶共同創立，咖啡廳地板下方可觀賞魚群悠游，獨特水族館風格、特色咖啡及精緻甜點吸引許多遊客，國際知名藝術家奈良美智更曾2度造訪。

嘉義縣長翁章梁、縣議員陳文忠、林淑完等今天造訪隱身於田野間的「魚罐頭咖啡館」，品嚐內用限定組合「粽子搭配特調咖啡」；咖啡館有庭院與池塘，內部空間寬敞，餐桌結合水族館元素打造「魚缸桌面」，用餐時可在桌前觀賞魚群悠游，也能透過玻璃地板俯瞰魚池，還可以親手餵魚。

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老闆翁哲偉說，自己原本從事水族養殖，退出市場後魚池閒置，後來決定將魚池改建為咖啡館，他負責空間設計，妻子開發餐飲；咖啡廳特色餐點「燒肉粽配咖啡」組合是由老闆娘的母親手工製作，內餡用料紮實，淋上特製醬油並以九層塔點綴，視覺與味覺兼具；咖啡飲品融入在地元素，提供民雄金桔製成的「金五桔美式」、以鳳梨製成的「旺萊冰嘎逼」等創意特調。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示，魚罐頭咖啡館是嘉義縣「青創培力站」的課程場域之一，是青年創業者交流平台，歡迎青年朋友前來拜訪，或加入青創培力站，認識更多優秀嘉義創業夥伴。

翁哲偉（左）向嘉義縣長翁章梁（右）介紹咖啡館的特色。（記者林宜樟攝）

透過玻璃地板可俯瞰魚池。（記者林宜樟攝）

特色餐點「粽子搭配特調咖啡」。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）品嚐粽子及咖啡。（記者林宜樟攝）

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