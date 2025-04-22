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    首頁　>　生活

    高雄光華夜市驚見老鼠俐落叨花枝 網友調侃「主廚試菜」

    民眾在高雄光華夜市驚見老鼠跳上海鮮台叨走食材。（擷取自threads@emmmma_089）

    民眾在高雄光華夜市驚見老鼠跳上海鮮台叨走食材。（擷取自threads@emmmma_089）

    2025/04/22 18:20

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾到光華夜市消費，隨手拿起手機錄影，卻驚見1隻老鼠溜上店家的料理台，身手俐落的跑到海鮮台上叨走一片花枝後快速溜走，民眾將影片PO上社群平台，不少網友調侃「料理鼠王」、「主廚試菜而已」，高雄市衛生局也將確認店家位址後前往稽查。

    民眾在Threads上貼出老鼠偷叨花枝的影片，發文指「不敢相信自己的眼睛，隨手錄錄結果遇到老鼠偷吃 」，影片太震撼影發其他網友熱議，不少趣味留言「老鼠：妳難道不知道這盤菜都是我煮的嗎？ 」、「我要瘋掉了！ 偷的如此絲滑」、「看起來熟門熟路，應該是『老』顧客了！」、「為什麼覺得有點可愛，我是不是瘋了」、「料理鼠王是真的！」「Chef在試菜你懂啥？」、「那是廚師，忙進忙出的被你說偷吃，一點尊重都沒有 」。

    對此，高雄市衛生局指出，從影片所示，確有老鼠出現於店家食材展示櫃，店家已違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定，將裁罰3萬元至300萬元罰鍰。但目前本局尚未接獲民眾具體陳情，因目前店家位址不明，現正查察確認中，並請民眾提供店家資訊。

    老鼠在料理台上探出頭。（擷取自threads@emmmma_089）

    老鼠在料理台上探出頭。（擷取自threads@emmmma_089）

    老鼠叨走一塊花枝後迅速逃離。（擷取自threads@emmmma_089）

    老鼠叨走一塊花枝後迅速逃離。（擷取自threads@emmmma_089）

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