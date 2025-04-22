屏縣海洋治理有成 連5年獲海洋環境管理考核特優

屏縣首創「海廢帶回 漁獲自肥」回收政策，推動成果豐碩。（屏東縣政府提供）

2025/04/22 19:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府在海洋委員會海洋保育署「海洋環境管理考核」中獲得113年度（2024年）特優，創下連續5年獲此殊榮紀錄，在今天（22日）世界地球日，接受海洋委員會頒獎表揚。

屏東縣擁有綿延達172公里的海岸線，海洋資源豐富，為守護得天獨厚的海洋環境，縣府攜手公私部門，因地制宜推動全方位護海政策，積極招募擴大「環保艦隊」規模，號召漁民參與海洋守護行列，招募成果持續居全國之冠，同時也率全國之先，首創收取潮間帶觀光保育費制度，去年（2024年）7月1日起在離島小琉球自然人文生態景觀區的杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶，依發展觀光條例收取每人60元觀光保育費，藉此平衡生態保護與觀光發展，具體展現守護小琉球海洋生態的堅定決心。

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屏東縣府環保局表示，屏縣也創立鼓勵漁民將海上作業產生廢棄物帶回的「海廢帶回、漁獲自肥」政策，自2021年啟動，已成功回收逾112公噸的海洋廢棄物，顯著減少海漂垃圾。另外在廢漁網回收方面，推出「到府收受」貼心服務，進一步提升回收便利性，2024年回收廢魚網逾21公噸，成效十分顯著，有效促進資源循環，減輕海洋負擔。

在海洋污染緊急應變方面，屏縣也展現科技應用實力，去年凱米颱風期間適逢世紀大潮，導致3艘貨輪於屏縣沿岸擱淺，縣府即刻配合交通部啟動應變機制，並透過無人機即時掌握現場污染狀況，有效縮短回應時間，即時影像監視系統的運作則進一步強化現場監控效能，減輕人力負擔，展現智慧化治理成效。

屏東縣長周春米表示，屏東縣連續5年獲特優殊榮，展現各界共同努力的成果，未來將持續與中央攜手落實SDG14海洋永續發展目標，預防與減少污染源，實踐「潔淨海洋、豐裕海洋」的永續藍圖，也呼籲全民應共同響應「淨零綠生活」，從源頭減塑減廢做起，將環境保護落實於日常生活，唯有全民參與、與海共生共榮，才能讓海洋生態永續發展、生生不息。

屏縣積極招募漁民組成環保艦隊，招募量為全國第一。（屏東縣政府提供）

去年凱米颱風期間適逢世紀大潮，導致貨輪於屏縣沿岸擱淺，縣府應用無人機時即掌握現場污染狀況。（屏東縣政府提供）

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