彰化鹿江中小學7歲了！足球場啟用、高中部2028年招生

鹿江中小學全新的人工草皮足球場。 （圖縣府提供）

2025/04/22 18:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣第一所公辦雙語學校、鹿江國際中小學過7歲生日了！今天（22日）學校舉辦校慶活動，並同步啟用全新完工的人工草皮足球場，校園環境再升級，為未來增設高中部鋪路。

縣長王惠美出席典禮，她宣布，鹿江國際中小學將在117學年度正式增設高中部，預計2028年開始招收高一新生，並將導入IB國際文憑課程，期望打造一個培養在地國際人才的搖籃。

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校長黃俊偉表示，感謝教育部與縣府的經費支持，讓校園環境越來越完善。不只提升學生的學習與運動品質，新建足球場也會開放給社區居民使用，讓學校更融入在地，成為社區的好鄰居。

鹿江在2021年就建設了PU跑道，但因預算不足，內部球場當時無法一併施作。這幾年縣府積極向中央爭取資源，獲得體育署補助800萬元、縣府自籌200萬元，總計1000萬元經費，打造了兩座5人制與一座8人制足球場，還加強排水與夜間照明設施，大幅改善原本地勢不平、風沙大、晚上無法訓練等問題。

王惠美表示，縣府會持續投入資源，打造更優質的學習空間。鹿江近年來也積極與日本、印度、菲律賓等國的學校交流，提升學生國際視野，如今更邁向設立高中部的新里程碑，校舍與宿舍的規劃也同步展開。

出席活動的縣議員凃淑媚也說，鹿江的校園建築設計細緻又美觀，如今新增的人工草皮足球場不僅易於維護，對學生來說更是個健康又安全的運動好所在。

鹿江中小學今辦校慶並啟用人工草皮足球場。（圖縣府提供）

全新的人工草皮足球場，可讓學生踢足球時更加安全。（圖縣府提供）

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