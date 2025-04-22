屏東大店長10年培育280青創家 第11期基礎班開訓組成更多元

屏東大店長第11期基礎營運班今天舉行開訓典禮。（屏東縣政府提供）

2025/04/22 21:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府開辦大店長基礎營運班課程以來，累積培育出280位大店長，今天（22日）第11期基礎班開訓，36位青年創業家將接受8週密集課程，縣長周春米勉勵學員精進經營管理策略，成為未來企業的新種子。

屏東縣長周春米在開訓典禮上表示，屏東大店長10年有成，近年報名情況相當踴躍，今年甚至超過百名創業青年報名基礎班，因此從第11期起，大店長基礎班將開設兩班，分為屏北班、屏南班，除了在恆春半島開班授課，也會在客家鄉鎮舉辦客家大店長課程，讓創業夢想不再受距離限制。

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周春米說，屏東大店長除課程走出屏東市，到各鄉鎮帶動地方創生、經濟發展、觀光及旅遊等產業外，去年縣府也帶著大店長們前往日本鹿耳島參訪，將大店長的品牌推向國際，期許創業家們立足屏東，放眼國際，「勇敢做大夢」。

第10期學員曾冠綸、郭倢安在開訓典禮上分享心得，他們表示，不論在公司、課程中遇到困難，老師、學長姊及同學都是最好的良師，只要針對課程內容扎根學習、打好基礎，8週課程學到的知識，肯定是企業營運中最佳的葵花寶典。

本期新學員、來自印度的狄甘瑪表示，想透過大店長課程更加了解屏東產業、消費生態，並從中學習經營理念，讓自己的餐廳更上一層樓。新學員張子涵也說，畢業後選擇回鄉，身為工程行第三代接班人，面臨傳承壓力，盼在課程中學習不同的管理風格，建立良好企業文化，找到與長輩溝通平衡最佳路徑。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，屏東大店長招收對象不再侷限於餐飲業或農特產品領域，今年突破傳統吸引來自生命禮儀業、家族企業第三代接班者，甚至是外國創業者的熱情參與，產業組成越來越多元。

屏東大店長第11期基礎營運班開訓典禮，各小組學員齊呼口號展現活力與士氣。（屏東縣政府提供）

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