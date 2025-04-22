屏縣銀閃閃廚藝競賽 31個社區據點秀銀髮族專屬美味料理

各社區據點大廚展手藝，美味料理一字排開。（記者羅欣貞攝）

2025/04/22 19:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升社區關懷據點餐飲服務品質，屏東縣府今天（22日）舉辦「據點米其林．食在好營養」銀閃閃廚藝競賽，會場以法式風格裝飾，31個社區料理好手齊聚一堂，展現高超廚藝將在地食材化為一道道適合銀髮族享用的美食。

今天活動以「法式餐廳」為主題，首先邀請勝利星村法式餐廳「LAND」主廚邱泓訓，與縣長周春米聯手示範高質感又兼顧營養的冷麵創意料理，選用在地生產的麵條搭配毛豆、洋蔥以及特製的白醬油與海藻，清爽可口，頓時成為現場最受矚目的料理之一。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，屏縣已建置415處關懷據點，平日由熱心的廚工大哥大姐們親自下廚，為長輩們準備營養美味的午餐，統計去年縣內各社區共服務1.5萬位長者，全年累計達74萬人次，感謝關懷據點志工們的用心，讓長輩們能吃到美味又健康的料理，此次參賽菜單相當精彩，有蔬食、東坡肉、炒米粉等經典日常料理，展現豐富創意與在地好味道，「好香、好想吃！」。

屏縣府社會處表示，評審團由營養師、餐廳主廚及專家學者組成，從營養衛生、食材運用、擺盤設計、整體評價及質地調整等面向評分，期待透過專業示範與互動交流，提升社區志工對營養烹調及創新食材運用的認識。

比賽分三大類組，結果如下：「植感滋味組」金質獎由東港鎮興和社區發展協會以「黃金紅豆三部曲」獲得、銀質獎為屏東縣善護協會、銅質獎由滿州鄉港口社區發展協會拿下；「肉韻飄香組」金質獎由新埤鄉萬安社區發展協會的「幸福萬籠」奪下、銀質獎長治鄉繁昌社區發展協會、銅質獎車城鄉老人會；「創意料理組」金質獎由竹田鄉糶糴社區發展協會融入豆芽的料理「玻璃寶石」奪得、銀質獎恆春鎮水蛙窟社區營造協會、銅質獎滿州鄉滿州社區發展協會。

「競賽活動非常好，可以向其他社區請益，這次就學到自己不擅長的爌肉料理！」，恆春鎮水蛙窟社區營造協會成員鍾佩玲表示，此次以「山里海里來的味道」料理參賽，有月桃凍、鬼頭刀味噌醬飯糰，還將水蛙窟產的海鹽灑在小農無毒蛋，以及烤過的恆春半島洋蔥上面，搭配港口茶，將在地居民平日會食用的東西推廣出去。

屏東子弟、法餐主廚邱泓訓（左）與縣長周春米（右）聯手示範冷麵創意料理，為廚藝競賽開場。（記者羅欣貞攝）

植感滋味組金質獎由屏東縣東港鎮興和社區「黃金紅豆三部曲」獲得。（記者羅欣貞攝）

肉韻飄香組金質獎由屏東縣新埤鄉萬安社區「幸福萬籠」拿下。（記者羅欣貞攝）

創意料理組金質獎得主是屏東縣竹田鄉糶糴社區的「玻璃寶石」。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法