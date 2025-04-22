古鳳鴛、余陳源母子檔傳承捐血精神 林建成獻熱血40年不輟

古鳳鴛（右）以身作則去年捐血達100單位，兒子余陳源（左）也捐血150單位，母子檔今日共同接受新竹捐血中心表揚並獲得榮譽紀念章的殊榮，相當不易。（記者廖雪茹攝）

2025/04/22 22:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕熱心捐血的婦人古鳳鴛以身作則，去年捐血達100單位，兒子余陳源也捐血150單位，母子檔今（22）日共同接受新竹捐血中心表揚並獲得榮譽紀念章的殊榮，相當不易；古鳳鴛謙稱，單純覺得利人利己很快樂，就這樣持之以恆，每年都捐好捐滿。而長年投入義警、義消與救難工作的林建成，40年捐血不輟，也獲公開表揚。

新竹捐血中心今天假明新科技大學中正堂舉辦「2024年捐血績優表揚大會」，據統計，去年桃竹苗4縣市接受表揚的捐血人合計3827人。其中，全血捐血最高次數分別為：温瑞全330、黃堅忍320單位、林品宏310單位；分離術血小板捐血為：許圳佑2250單位、李錫志2100單位、劉嘉惠2100單位，受表揚團體社團與企業有114單位，包含國際獅子會、國際扶輪社，國際同濟會及佛光會、還有國立中央大學等3所學校及陸軍司令部等4個國軍單位。

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「做好事是會遺傳的！」新竹捐血中心表示，捐血人古鳳鴛去年捐血達100單位，與兒子余陳源捐血150單位，同為高次數捐血人，母子檔同獲表揚及榮譽紀念章，實屬不易。從小余陳源陪同媽媽去捐血，長大後耳濡目染也捐血，他們希望將捐血救人的精神傳承下去。從兒時的記憶、單純的習慣，到後來變成生活的一部分，讓他們樂在其中。

林建成長年投入義警、義消與救難工作，見證無數生死，更加珍惜生命，因此堅持定期捐血。今年全血捐贈累計達100個單位，首次獲台灣血液基金會表揚。他不僅自己捐血，還積極邀請家人、朋友一同響應，特別是在缺血時期從不缺席。

林建成說，捐血不僅是助人，更是一種惜福與回饋社會的方式。所以他格外重視健康，堅持飲食養生，確保每次捐出的血都能幫助最需要的人。「我們沒有刻意追求福報，但行善讓人生更豐富。」他會一直捐血到不能捐的那一天，並希望更多人加入捐血行列，讓愛心延續下去。

長年投入義警、義消與救難工作的林建成，40年捐血不輟，今天獲新竹捐血中心公開表揚。（記者廖雪茹攝）

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