關稅談判恐衝擊桃園茶業、吳郭魚、稻米 議員促農業局速提對策

桃園吳郭魚輸美占全國出口23%、約3049公噸，主要由埤塘養殖戶飼養。（資料照，記者李容萍攝）

2025/04/22 19:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕美國關稅恐衝擊台灣農業，桃園市輸美大宗農產包括茶葉、吳郭魚等，若開放美國農產進口零關稅，稻米產業也將受到影響，桃市府農業局今（22日）於市議會工作報告，不分黨派議員憂心衝擊程度，要求儘速提出具體措施以對接中央政策，農業局長陳冠義答詢，目前台美雙邊仍在談判，尚無具體影響，但台灣農業對美呈現貿易逆差，提高關稅並無道理，更不能開放進口零關稅，已向中央反映地方想法，除了協助農漁民拓展多元通路，亦將關注關稅動態及中央政策，配合輔導農民做好因應措施。

農業局調查，去年桃園茶葉及製品輸美約70公噸，約新台幣2000萬元，主要以商用茶為主，若之後關稅提高，貿易商可能轉向其他國家，尋找更便宜的原物料進口，恐會影響桃園茶農生計，但桃園主要生產精緻茶，對整體茶產業影響仍有限；而去年桃園吳郭魚輸美占全國出口23%、約3049公噸，估計出口總值約3億3062萬元，主要由埤塘養殖戶飼養，關稅增加恐導致替代效應或轉單，影響養殖戶放養意願。

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此外，台美目前仍在關稅談判，若開放美國農產進口零關稅，桃園稻米產業也將受到衝擊，農業局表示，將持續編列預算投入包括提升集團產區獎勵、加強轉作補助、推動稻米收入保險與外銷加工，提升稻米價格與整體產業競爭力。

議員彭俊豪表示，市府應扶植在地產業創造品牌價值，穩定內需與拓展外銷市場；議員黃崇真憂心，零關稅恐讓美國農產大舉傾銷，影響農民栽種意願，進而降低台灣糧食自給率。

議員楊朝偉表示，台美經貿談判的結果影響甚鉅，中央一開局就喊出從零關稅開始談判，加上美國不斷希望各國加強對美產品採購，並降低關稅及非貿易障礙，將對台灣本土農業造成巨大衝擊，桃園產量多的稻米、桃子、蘋果都會受害，農業局應提前做好沙盤推演，不要等中央宣布對美談判結果才臨時因應。

議員謝美英表示，電子、製造業受關稅衝擊討論較多，農業被討論的相對少，農業局應掌握預估影響幅度跟狀況，針對農業部公告的6大措施支持方案，務必提出具體對接策略，穩住桃園農漁產業。

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