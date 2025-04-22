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    關稅變局打亂船運 農業部、交通部開專區助外銷貨櫃調度

    受近期船運大亂影響，農業部已和交通部航港局協調開設海運運輸平穩專區，有需要貨櫃調度的農產品外銷業者可上該平台專區回報。（資料照，圖片為基隆港務分公司提供）

    受近期船運大亂影響，農業部已和交通部航港局協調開設海運運輸平穩專區，有需要貨櫃調度的農產品外銷業者可上該平台專區回報。（資料照，圖片為基隆港務分公司提供）

    2025/04/22 17:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕針對美國實施對等關稅，農業部昨公布因應措施細節，輸美主要品項農產品皆提供外銷補助，產業團體肯定農業部措施，認為有助鞏固並擴大美國市場，但也指出現外銷遇到最大問題是船班大亂，盼農業部可再與交通部協調船運調度，農業部表示，已跟交通部航港局確認，國際海運運輸平穩專區已啟動，如業者有貨櫃調度需求亦可上該平台專區回報。

    農業部公布的因應措施中，針對輸美的我國主要農產品六大品項提供外銷獎勵，包含花卉及其種苗（全品項） 每公斤21元、鱸魚每公斤10元、吳郭魚每公斤5元、鬼頭刀每公斤19元、毛豆每公斤4元、茶葉（需100%國產）每公斤19元等，另還有協助產業升級的冷鏈、溫室、標章、品種等補助，以及提供農貸利息補貼等。

    國內養殖的吳郭魚（台灣鯛）約有4成外銷，其中主要外銷市場在美國，台灣鯛協會理事長郭建賢指出，農業部提供輸美運費補貼很實際，只要能順利出貨，就能穩定價格。

    郭建賢指出，因需要冷藏或冷凍貨櫃的台灣農產品出口量有限，難以占滿整艘貨輪，因此這類農產品通常都是在台灣上櫃到貨輪後，該貨輪會再到中國各港口集貨，最後再運往美國，但因 美國對中國提高到245%，加上又擬開徵停泊費，美中航運已幾近停擺，目前國際貨船運期航班都大亂，再加上關稅尚未談定，以及美國市場受換率變化影響等略鈍化，目前確實出貨速度有較慢，盼農業部出面協調貨輪櫃位問題，如果貨輪順暢，加上關稅若可在5月談定，對整體產業衝擊將最小。

    蘭花協會秘書長曾俊弼指出，目前確實有遇到貨輪船期有變動減班與不確定等延期問題，因台灣蘭花是用種苗方式輸出到美國接力生產，船期會決定種苗培育批次。

    農業部長陳駿季表示，對於業界目前遇到的船運問題，已和交通部航港局就需要的個案來協調調度船運班次與空間，並啟動國際海運運輸平穩專區，如業者有貨櫃調度需求亦可上該平台專區回報，按過往經驗，航運平台會議上 航港局會彙整期間內的貨櫃調度需求供三大國籍船公司協助。

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