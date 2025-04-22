嘉義縣金鑽鳳梨產季到 結合產區辦健走活動

嘉義縣金鑽鳳梨盛產季節到來。（記者林宜樟攝）

2025/04/22 19:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣是台灣鳳梨主要產地之一，種植面積約1455公頃，年產量約4萬7千多公噸，今年金鑽鳳梨進入盛產季節，受去年颱風影響，全台鳳梨產量減產，嘉義縣受損約3到4％，產地批發價因產量減少而上揚，約為1台斤22元，民雄鄉農會、打貓果菜生產合作社及民雄鄉體育會將在5月4日舉辦健走活動，路線結合鳳梨產區，讓民眾更深入認識鳳梨產業。

嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、民雄鄉農會總幹事陳加茂、民雄鄉體育會理事長黃國雅及打貓果菜生產合作社理事主席陳映延等今天為嘉義縣鳳梨行銷，製作鳳梨炒飯等料理；翁章梁表示，台灣鳳梨原本大量外銷至中國，中國禁止進口後近年轉向開拓日本市場，如北海道、名古屋、山口縣、熊本縣等地都有販售，台灣鳳梨一顆售價日幣842元，約台幣170元，雖比菲律賓鳳梨貴，但台灣鳳梨纖維細、鳳梨芯可吃，很受日本消費者歡迎。

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陳映延說，因去年多次颱風、強降雨影響，南部鳳梨產地如屏東縣等區域受損1到2成，嘉義縣減產約3到4％，且種植於紅壤土，生長果品品質佳，果肉香甜，果皮顏色漂亮，價格上揚。

陳映延說，合作社鳳梨外銷日本、新加坡、加拿大、澳洲等國數量持續增加，去年約700餘噸，今年預計為850噸，能穩定外銷代表嘉義縣鳳梨在果園管理、栽培技術、果品品質獲得國外市場肯定。

陳加茂說，農會與民雄鄉體育會舉辦健走推廣活動，開放報名11小時有1200人報名，地點在峰翔果菜生產合作社前方，有鳳梨主題小學堂、家政班才藝表演、農特產品展售及鮮採鳳梨販售，歡迎民眾前來參與。

各式創意鳳梨料理。（記者林宜樟攝）

民雄鄉農會、打貓果菜生產合作社及民雄鄉體育會將在5月4日舉辦健走活動。（記者林宜樟攝）

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