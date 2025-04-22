牙刷可以回收嗎？ 教育部地球日出題挑戰民眾

今（22）日是世界地球日，教育部官方LINE出題挑戰民眾對於資源回收的理解。（記者林曉雲翻攝）

2025/04/22 17:52

〔記者林曉雲／台北報導〕牙刷可以回收嗎？今（22）日是世界地球日，教育部官方LINE出題挑戰民眾對於資源回收的理解，正解是不可以，教育部說明，牙刷因為有多種複合材料，只能丟入一般垃圾。

教育部官方LINE的命題挑戰小遊戲，受到民眾喜愛，世界地球日限定挑戰，身為地球公民，知道怎麼正確回收嗎？瓷器可以回收嗎？答案是不可以，建議重複利用或轉贈，延長它的生命價值，如果真的要丟掉，建議用報紙包好，丟入一般垃圾中處理。

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第2題是鏡子可以回收嗎？正解是不可以，教育部表示，鏡子表面鍍上了硝化銀後，無法像一般玻璃一樣回收再製，可以包好後當作一般垃圾處理。

最後一題是牙刷可以回收嗎？答案是不可以，教育部說明，牙刷因為有多種複合材料，只能丟入一般垃圾，如果想減少塑膠垃圾，可以選擇木頭或竹製牙刷，幫地球減壓。

有民眾全數答對很開心，獲得教育部肯定，愛地球不只說說而已，從生活開始做起最實在；但也有民眾3題全錯，笑說和平常認知不一樣，透過遊戲學到正確的回收知識。

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