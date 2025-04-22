鳳梨皮製成手工皂 小學生愛地球獲表揚

教育部「第7屆學校環境教育實作競賽」參賽組數和人數皆創新高。（圖由教育部提供）

2025/04/22 18:03

〔記者林曉雲／台北報導〕邁向淨零永續，師生展現愛護地球及家鄉環境的行動。教育部今（22）日表揚環境教育實作競賽與校園綠籬獲獎單位，其中彰化縣芬園鄉同安國小將鳳梨皮發酵製成清潔劑與手工皂，解決農業廢棄物問題；屏東縣屏東市仁愛國小以「讓香蕉園裡農業廢棄物被創新應用」，創建「小學生手作廚房」，解決香蕉產量過剩問題，均獲肯定。

教育部「第7屆學校環境教育實作競賽」參賽組數和人數皆創新高，計有138組作品、700多名師生參賽，表揚國小組及國中組前3名、資源循環特別獎、教師耕耘獎等，肯定其以實際行動展現環境學習力，以及對在地的關懷；113年度綠籬專案計畫共補助99校，其中15校執行成效卓著獲表揚。

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教育部資訊及科技教育司科長連杉利說明，在環境教育實作競賽部分，國小組第1名屏東縣屏東市仁愛國小，以「讓香蕉園裡農業廢棄物被創新應用」為題，創建「小學生手作廚房」，解決香蕉產量過剩問題，也成立「香蕉植株小學堂」，發揮創意處理大量農業廢棄物，並應用社群平台多元推廣，成效獲肯定；國中組第1名嘉義市玉山國中，透過「無車日」鼓勵學生及家長步行、騎乘自行車或乘坐大眾交通工具等低碳方式上學，減少交通碳足跡。

此外，今年與環境部資源循環署合作，增設資源循環特別獎，國小組得主桃園市八德區大安國小，利用廢棄玻璃瓶和課桌椅，結合藝術及科技製作花器；彰化縣芬園鄉同安國小將鳳梨皮發酵，製成清潔劑與手工皂，解決農業廢棄物問題；國中組得主屏東縣立大同高中附設國中部，聚焦校園減碳，提高廢水利用率；雲林縣私立淵明國中打造智慧節能植栽盆，解決廚餘問題。

113年「校園綠籬專案計畫」第1名是新竹縣竹北市東興國小，打造多樣原生綠籬，將校園轉化為本土植物教育場域；嘉義縣立大埔國民中小學創新利用綠籬改造老舊圍牆；台北市立中崙高中將綠籬計畫融入教學；國立台中教育大學改造封閉圍牆，提升校園安全與綠化美感。

教育部「第7屆學校環境教育實作競賽」參賽組數和人數皆創新高。（圖由教育部提供）

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