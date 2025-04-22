議員轟住院醫學獎勵金影響加班費 北市聯醫澄清

議員苗博雅質疑，聯醫招募文宣標榜約用住院醫師薪資11萬元，然而實際薪資卻僅5萬元，剩下則為其他加給或獎金合成。（資料照）

2025/04/22 17:46

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員苗博雅近期質詢踢爆聯合醫院約用住院醫師的薪資計算，其中學習獎勵金並未列入獎勵金當中，若日後透過訴訟法追討加班費，聯醫有很大幾率需要給付。聯醫說明，該項獎勵金為院方對訓練成效的肯定與勉勵，性質上並非勞務對價，未來將持續檢視相關人事制度的合理性與適法性，並視實際需要適時調整。

苗博雅表示，聯醫約用住院醫師適用《勞基法》，實際薪資則為本薪、職級加給、生活津貼及獎勵金合成，但聯醫每月發放學習獎勵金予約用住院醫師，這筆費用卻未列入獎勵金中，影響加班費用。

請繼續往下閱讀...

聯醫回應，住院醫師所得組成包括經常性薪資、獎勵金兩部分，經常性薪資則指本薪、職級加給與生活津貼。同時住院醫師尚屬專科醫師訓練階段，為勉勵訓練期間持續精進臨床技能與專業知識，自年度醫療基金收支總淨餘數內提撥獎勵金，依其學習表現與臨床訓練成效核予發放，該項獎勵金性質上並非勞務對價，而為院方對訓練成效的肯定與勉勵。

聯醫表示，進用住院醫師時，於契約書中即明確揭示薪資結構內容，並有清楚說明獎勵金屬於預支性質，以保障雙方權益，所有人力招募資訊均應以本院徵才網站或其他公開徵才網站所載內容為主，提醒社會大眾審慎辨識，以免產生誤解。

北市聯醫強調，未來將持續檢視相關人事制度的合理性與適法性，並視實際需要適時調整，以兼顧人力招募、臨床訓練及醫療服務品質的穩定發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法