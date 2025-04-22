羅東轉運站像三溫暖？ 乘客抱怨站內燠熱等車滿臉是汗

去年9月啟用的羅東轉運站，被乘客抱怨站內燠熱，等車時滿臉是汗。（記者江志雄攝）

2025/04/22 17:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣連日來屢屢出現攝氏30度以上高溫，乘客抱怨到羅東轉運站等車時滿臉是汗，現場放置的水冷扇難以降溫，置身其中像在洗三溫暖。宜蘭縣政府交通處今天（22日）回應，水冷扇若有不足，將編列預算加購，提供更舒適的等車空間。

羅東轉運站斥資10.63億元新建，去年9月完工啟用，屬於開放式空間的綠建築，1天平均上下車乘客人數1萬5000人次，成為宜蘭縣溪南地區新的交通樞紐，近日迎來高溫晴朗的好天氣，有些乘客在此等車時汗流浹背，因而怨聲連連。

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一名賴姓乘客上網PO文，嘲諷在羅東轉運站等車就像洗三溫暖，放在月台邊的水冷扇根本沒風，不到10分鐘滿臉都是汗。網友留言批評羅東轉運站冬冷夏熱，是座華而不實的綠建築。

宜蘭縣政府交通處長黃志良說，羅東轉運站四面通風，縣府與負責設計的建築師討論後，本月初在1樓候車大廳增設3台移動式大型水冷扇調節風向，如有散熱降溫需求，會另編預算加購水冷扇改善悶熱情形。

此外，縣府接獲反映後，已調整羅東轉運站水冷扇擺放位置，從月台邊移往候車座椅旁，降低等車乘客濕熱感，接續會與廠商協調，評估最合適的擺放地點。

羅東轉運站一天平均上下車乘客人數有1萬5000人次。（記者江志雄攝）

羅東轉運站一樓候車大廳增設大型水冷扇降溫。（記者江志雄攝）

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