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    海洋環境管理10大特優縣市 高雄未入榜

    海保署頒獎表揚海洋環境管理10大特優縣市。（海保署提供）

    海保署頒獎表揚海洋環境管理10大特優縣市。（海保署提供）

    2025/04/22 17:14

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海保署今天頒獎表揚去年海洋環境管理10大特優縣市，海洋第1組（直轄市臨海5都）勝出的是台中、桃園、新北，海保署署本部所在的高雄沒有入榜。海保署強調，海洋第1組的5都表現都很好，但因只取前3名，得獎的3都表現較亮眼，高雄市未能列入特優。

    海保署指出，該評比針對19個臨海縣市，依海岸地理位置與風險分組進行考核，評估日常監測、人力訓練、實兵演練、海污應處與海廢清除等作為，分為海洋第1組（直轄市臨海5都）、海洋第2組（西部8縣市）、海洋第3組（東部與離島6縣市），今年由台中市、桃園市、新北市、嘉義縣、屏東縣、新竹市、基隆市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等10縣市獲得特優。

    海保署舉例說明獲獎縣市的創新作為，台中市強化化學品應變聯防、桃園市運用出海口河川水色AI辨識系統、新北市結合無人機與無人船淨海、嘉義縣設置海域水質監測站與推動蚵繩循環經濟、屏東縣推動廢漁網回收與徵收小琉球保育費、新竹市落實港口綠色措施、基隆市協助貨輪擱淺應變、花蓮縣設垃圾攔截網與推動海廢創生、台東縣處理擱淺貨輪與建置海廢暫置區自評表、澎湖縣提升油污稽查與建立海域覆網清除操作手冊。

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