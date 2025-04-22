多人共乘四輪電動輔助自行車無保險 旅客怨三不管地帶

旅客租4人共乘的四輪電動輔助自行車，擦撞路邊車輛，但租車業者未投保保險，賠償要由旅客全額負擔。（讀者提供）

2025/04/22 18:27

〔記者蔡昀容／台北報導〕觀光景點常見多人共乘的四輪電動輔助自行車。有旅客投訴，在新竹市租車到自行車道玩，途中卻與路邊車輛擦撞，租車業者未投保保險，質疑中央政府力推綠色旅遊，卻無規範要求業者保障旅客安全。交通部表示，該類慢車由地方政府管理，會向新竹市府了解，至於中央訂定指引督促地方管理的建議，會納入考量。

張姓旅客表示，上週三跟親友去新竹市玩，規劃至新竹17公里海岸自行車道騎車，附近有很多租賃車店，因此承租4人電動車，但車頭不好控制，離開店面不到100公尺即擦撞路邊車格汽車，她左半邊多處瘀青，即便過了一週仍清晰可見，同行1人手部紅腫骨折，1人被甩出車外胸悶不適，經送醫檢查無大礙，僅身上多處瘀青。

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張姓旅客指出，起初以為租賃業者有替旅客及車輛投保，事後發現沒有，旅客得全額負擔賠償；中央力推綠色旅遊，但旅客騎車旅遊，卻無任何規範及保險保障，當地有很多國際旅客，若出事的是國際旅客，恐損台灣觀光形象。她也質疑，微型電動二輪車年滿14歲才能騎乘，這種多人共乘電動車時速可達20公里，難道不需約束？根本是三不管地帶。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，四輪電動輔助車不適合混合在一般車流，應另外劃出騎乘範圍、定期安全檢驗機制、定型化契約，但這屬於地方政府權責，地方政府若無規範，容易成為三不管地帶，對遊客沒保障，業者也無所適從。

「沒安全保障，就無旅遊體驗。」高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，無論何種運具，安全最重要，但這種電動輔助車不屬於遊憩遊具（如水上摩托車），也無單獨法規規範，須由地方政府自治法規管理，中央如要管制，可能要從源頭著手，例如商業登記階段就先要求。

台東縣池上、宜蘭縣梅花湖有類似租賃需求，兩縣也設有三輪以上慢車相關管理辦法，但未必每個縣市都有。公共運輸及監理司司長林福山表示，會請公路局向新竹了解，協助訂定地方自治相關規定；至於是否比照沙灘車管理訂定指引，督促地方政府規範安全檢查、保險、定型化契約，林福山表示，會納入考量。

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