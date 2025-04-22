基隆新市政大樓招商 議員籲不要變成基隆京華城

基隆市舊公車修理廠將招商興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

2025/04/22 18:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府新市政大樓將在舊公車修理廠辦理公辦都市更新，昨天舉辦招商說明會暨廉政平臺宣示活動，共有30家廠商參與。目前初歩規劃市府分回5900坪，實施者分回1萬1千坪，市議員質疑分配比例不公，不希望變成基隆的「京華城」。

基隆市政府擬在中正路舊公車修理廠興建新市政大樓，市長謝國樑上任改以公辦都更方式2棟大樓，基地面積共4387平方公尺（約1327坪），使用分區為商業區，可作為住宅、零售、餐飲和和辦公大樓。

請繼續往下閱讀...

市府今天舉辦新市政大樓招商說明會，規劃招商顧問公司指出，初步規劃興建總樓地板面積約1.77萬坪（不含車位），其中行政辦公大樓約5900坪符合市府辦公需求，實施者分回約1萬1千坪，還有店鋪730坪。

目前規劃預計今年第2季至第3季正式公告招商，明年第1季評選出公辦都更的實施者，簽約後120天內須提出都市更新事業計畫及權利變換計畫草案，核定開工日起5年內取得所有建物使用執照，簽約後90天內調查相鄰街廓土地及合法建築物所有權人是否願意一起參與都更。

市議員鄭文婷則指出，根據初步規劃市府只分得5900坪、業者分1萬1千坪，市府大約只分得1/3的面積，她認為不太公平，在雙北分回比例是7比3，基隆卻僅3.3比6.7；且該基地是空地，不需拆屋、安置住戶，要求分回的坪數和價值應該一半，否則豈不將土地和商業利益白白送給投資方。此外，目前容積率為560％，希望不要再增加，不希望這個案子成為基隆的「京華城」，要求市府嚴格把關。

不過也有開發業者指出，將來要開挖地下室，該處是填港區，基隆房價又不比雙北高，因此，即使分回比例3比7也難招商。

市府秘書長方定案與都市發展處長謝孝昆表示，未來會積極與周邊鄰地協調，共同參與都更的意願，形成新市政園區，也利用這第一個公辦都更案例，吸引各地建商來參與基隆公辦都更，會將權利變換的數據透明會，為市府爭取最大的利益。

基隆市政府舉辦新市政大樓招商說明會，市議員鄭文婷認為分配面積對市府不公平。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府舉辦新市政大樓招商說明會，有30家業者參與。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法