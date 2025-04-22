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    台中鐵路高架延伸烏日、海線雙軌化 經費分攤估算修正案再送審

    中市鐵路高架延伸烏日及海線鐵路雙軌暨部分高架化路線圖。（市府提供）

    中市鐵路高架延伸烏日及海線鐵路雙軌暨部分高架化路線圖。（市府提供）

    2025/04/22 18:56

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「山線鐵路高架延伸烏日」及「海線鐵路雙軌暨部分高架化」兩項重大計畫，市府因為希望中央全額補助，雙方產生爭議，捷運工程局依據依據《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》，今天提出中央跟地方的經費攤提修正報告書，但是還是表示希望中央能對此兩大計畫進行專案補助。

    其中，山線部分中央負擔約36.54億元（占43.81%），地方自籌約46.86億元（占56.19%）；海線部分中央負擔約221.41億元（占55.51%），地方自籌約177.46億元（占44.49%）。

    「山線鐵路高架延伸烏日」及「海線鐵路雙軌暨部分高架化」兩項重大計畫，台中市政認為鐵路土地及票箱收入都是中央，因此工程費希望中央能全額補助，中央則以作業要點規定，中央及地方都必須要攤提，雙方因此產生爭議，台中市捷運局今天提出攤提修正報告書。

    捷運局長蘇瑞文表示，山海線皆屬台鐵系統，未來的營運與產權歸中央所有，台中市雖願意分攤相關建設經費，但因地方財政資源有限，希望中央能體恤地方困境，同意以專案形式提高補助比例，減輕地方負擔，確保計畫順利推動。

    蘇瑞文指出，山線計畫將自大慶站高架延伸至烏日站，全長3.7公里，而海線計畫則涵蓋雙軌化與部分高架化，全長25.9公里。

    蘇瑞文表示，依據《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》，市府已依規定完成經費分攤估算，其中山線部分中央負擔約36.54億元（占43.81%），地方自籌約46.86億元（占56.19%）；海線部分中央負擔約221.41億元（占55.51%），地方自籌約177.46億元（占44.49%）。

    蘇瑞文指出，兩項計畫的可行性研究已歷經長時間中央審查，市府將全力配合修正程序，呼籲中央盡速核定，並由鐵道局接續辦理後續綜合規劃作業，加速中部鐵路現代化腳步

    捷運工程局於今年1月9日將修正後的可行性研究報告再次提送交通部審查，交通部鐵道局於3月5日要求市府進一步補充與修正，捷運局完成報告修正與補實作業，並於今（22）日再次提交山線與海線計畫的修正報告書。

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