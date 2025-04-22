林厝交流道塞車危機！2027年員榮總院完工 救護車恐出不去

員榮醫療體系總院坐北朝南，正對台76線，當地塞車問題嚴重，地方認為，若現不解決，將來營運將迎來「塞車地獄」。（員榮醫療體系提供）

2025/04/22 18:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台76線的林厝交流道因鄰近山腳路、東彰路，平面車流經常回堵至八卦山隧道，當地成為「交通瓶頸點」，縣府透過標誌、標線、號誌時間調整，效果已達極限，仍無法有效解決塞車問題，且目前施工中的員榮總院將在2027年完工，該院光員工就有2、3千人，再加上每天來回的救護車和病人車流，地方人士說，林厝交流道若沒有西移至東彰路（東彰交流道），醫院完工營運，恐怕連「救護車都開不出去」。

員榮醫療體系斥資80億元興建位於林厝交流道附近的總醫院，去年7月動工，預計2027年主建築完工後很快就會展開營運。但東彰路南、北段今年一月全線通車後，林厝交流道週邊塞車更嚴重，當地盛傳「塞車問題不解決，只怕救護車出不去，病人進不來」。

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彰化縣交通處長林孟弘說，台76線林厝交流道與山腳路、東彰路距離過近，3路車流交互影響，壅塞問題非常嚴重，為改善此問題，他們透過標誌、標線、號誌時間調整，效果已達極限，仍無法有效疏解交流道匯入車流，將來若再加上員榮總院的車流，塞車狀況難以想像，縣府希望透過「工程手段」達到實質的改善效果。

員榮醫療體系行政副院長尹文國說，他們很擔心林厝交流道塞車問題，新院至少有800床，每天在此工作的人員超過2000人，2027年完工日很快來到，希望交通改善工程越快越好。新院主建築朝南、面向台76線，緊鄰東彰路，考量醫院的動線，最好就是利用台76線作進出的主要動線。

員林市代理市長賴致富認為，用「東彰交流道」來取代「林厝交流道」是可行的辦法，也就是將林厝交流道西移到東彰路，如此一來，不僅山腳路的塞車能解決，員榮總院的車流可以透過台76線四通八達。

縣府表示，21日交通部長陳世凱到現場考察時，中央跟縣府已有共識，對於東彰路如何銜接台76線，由縣府先辦理可行性研究，若用地取得沒有問題，後續施工及規畫就由中央來負責。

員榮醫療體系總院坐北朝南，正對台76線。（員榮醫療體系提供）

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