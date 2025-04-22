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    首頁　>　生活

    連2天傳鷹架倒塌意外 北市建管處長：人為疏失

    台北市建管處長虞積學（左）答覆國民黨議員陳炳府質詢時表示，連兩天鷹架意外都是人為因素，已要求所有建築工地訂定自主檢查表，明天起進行工地施工鷹架抽查。 （取自台北市議會直播畫面）

    台北市建管處長虞積學（左）答覆國民黨議員陳炳府質詢時表示，連兩天鷹架意外都是人為因素，已要求所有建築工地訂定自主檢查表，明天起進行工地施工鷹架抽查。 （取自台北市議會直播畫面）

    2025/04/22 17:33

    〔記者何玉華／台北報導〕台大醫院外牆整建工程才發生鷹架倒塌，造成一名印尼籍移工死亡，今（22）天承德路又有一處工地鷹架傾斜，導致鷹架上的碎石、建材掉落，雖無人受傷，也引起虛驚；建管處已勒令全面停工並裁罰九萬元，建管處長虞積學表示，兩天意外都是人為因素，今天已經要求所有建築工地訂定自主檢查表，明天起進行工地施工鷹架抽查。

    國民黨議員陳炳甫今天下午在工務部門質詢時，關切連兩天發生鷹架倒塌的意外，質疑是否對鷹架管理有不足的地方，要求建管處針對工地鷹架進行一次普遍性的抽查，以達嚇阻效果，避免業者或工人抱持便宜行事抱持僥倖心態，同時抽查比例要高一點。

    虞積學表示，建築工地的管理，都會要求承造商檢附施工計畫時都會畫鷹架的設計圖說，從這兩天災害發生的原因可以看到都是人為因素；台大外牆的鷹架倒塌，是因為在拆除過程將拆下來的鷹架放在旁邊，導致一旁的鷹架超過載重，今天則是在拆除玻璃帷幕時，牆體滑落撞擊鷹架。

    虞積學說，今天已經要求所有建築工地訂定自主檢查表，下午要求工地全面自主檢查，明（23）天開始進行工地施工鷹架的抽查，會按照能量提高抽查的比例。

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