竹縣6家敏感地區露營場仍營業 縣府近期稽查、開罰

新竹縣目前營業中的露營場有270家，遍布於尖石、五峰、關西、橫山、北埔、峨眉等山區。（記者廖雪茹攝）

2025/04/22 17:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣露營場現有325家提出合法化第一階段申請，現已通過98家，其中1家提出第二階段申請；縣府交通旅遊處今（22）日表示，轄內位在環境敏感地區的露營場尚有6家營業中，為維護公共安全，縣府近期將前往稽查，若業者仍不申請退場，後續將移請地政處依違反區域計畫法可裁罰6至30萬元，也請民眾審慎評估儘量避免前往。

縣長楊文科今在主管會報中關切縣轄內露營場合法化的議題。交旅處長陳盈州表示，新竹縣既有非法露營場原先為343家，疫情過後開放境外旅行，露營人口稍退，其中73家已經停業，目前為270家，遍布於尖石、五峰、關西、橫山、北埔、峨眉等山區。依據中央2022年7月發布的「露營場管理要點」，縣府積極輔導業者申請、合法化，盼能納管所有露營場，不過因為法規較為嚴格，狀況層出不窮。

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陳盈州指出，交旅處目前收到160家新設及165家既有露營場申請案件，縣府也向觀光署爭取經費，增加3名人力審核。目前完成第一階段土地許可的露營場為98家，第二階段為登記許可，會遇到建築管理、水土保持、污水處理等問題，將與相關局處擬定相關辦法來輔導業者。

此外，尚有105家既有露營場未申請，會持續勸導，若仍未申請則會請其退場。另原先列管15家位於環境敏感區業者，其中有8家已經退場、1家申請退場中，還有6家持續營業，縣府已公告於縣府網站，提醒消費者不要前往，近期將安排現場稽查，業者若再不申請退場則開罰。

楊文科表示，希望轄內露營場都能設去納管，而預計新設的露營場，則須依管理要點來做，以保障消費者的權益與安全，讓來竹縣露營的民眾都能開心享受山林之美。

新竹縣露營場現有98家通過第一階段土地許可申請，另尚有105家既有露營場未申請；對此，縣府表示會持續勸導。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科表示，希望轄內露營場都能設去納管，讓來竹縣露營的民眾都能開心享受山林之美。（記者廖雪茹攝）

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