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    花蓮南區芒果寒害 農業部公告納天然災害現金救助

    花蓮縣南區改良種芒果3月中旬受寒害影響，出現空包彈等災情。（花蓮縣政府提供）

    花蓮縣南區改良種芒果3月中旬受寒害影響，出現空包彈等災情。（花蓮縣政府提供）

    2025/04/22 16:59

    〔記者游太郎／花蓮報導〕農業部今天公告，花蓮縣卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉改良種芒果3月中旬受低溫影響，出現開花不著果、果實畸形或空包彈等遲發性災情，將納入農業天然災害現金救助地區，受理期自23日起至5月6日止。

    花蓮縣政府農業處指出，卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉改良種芒果產區，3月中旬因低溫導致開花不著果、果實畸形或空包彈等遲發性災情，縣府勘災後協助受災農友儘早復耕復建，經向農業部爭取後，今天公告納入農業天然災害現金救助地區。

    農業處長陳淑雯說，「改良種芒果」救助額度每公頃為10萬元，農友申請現金救助時，依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，果農申報項目損失率達20%以上者，依救助項目的額度救助；未達20%者不予救助，且救助以一次為限。

    受災農民可自23日起至5月6日止（例假日照常受理，最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到各鄉鎮公所申請現金救助及低利貸款所需的受災證明。

    花蓮南區芒果3月中旬受低溫影響，出現空包彈災情。（花蓮縣政府提供）

    花蓮南區芒果3月中旬受低溫影響，出現空包彈災情。（花蓮縣政府提供）

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