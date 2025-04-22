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    基隆銘傳國中總量管制明起登記入學 其餘公立國中5/22起線上報到

    家裡有國中新生入學的基隆市家長們請注意，明天（23日）起，總量管制的銘傳國中辦理線上報到。（基隆市政府提供）

    家裡有國中新生入學的基隆市家長們請注意，明天（23日）起，總量管制的銘傳國中辦理線上報到。（基隆市政府提供）

    2025/04/22 17:18

    〔記者俞肇福／基隆報導〕家中有升上國中新生家長請注意！基隆市公立國中的七年級新生，以戶籍所在地的學區為主，家長可在收到新生入學通知單後，5月22日至5月26日採線上或到校進行報到。設籍於總量管制學校銘傳國中學區的學生，請於明天（23日）起到5月2日受理家長繳納登記入學相關證件。銘傳國中將於5月12日18時在官網公告新生入學名單。

    基隆市教育處指出，若無法順利登入「基隆市國中小新生報到入口網」，也可以在5月23日（週五）至24日期間，依各校新生入學通知單內容，攜帶相關文件於指定時間前往辦理報到登記。

    銘傳國中具新生報到資格的家長們，可至學校網站查詢，未錄取銘傳國中者，將由學校通知新生家長轉到他校辦理報到；實施實驗教育的南榮國中則在5月12日辦理學區內學生優先入學登記，如有剩餘名額，將在5月13日辦理基市跨學區學生登記。

    基隆市教育處處長徐嬿立指出，私立聖心高中國中部4月26日上午9時至12時辦理現場登記，二信高中國中部則在明天（23日）至4月30日以線上方式進行登記，如登記人數超過核定招生名額時，聖心高中附設國中部將在5月7日13時辦理公開抽籤，聖心高中附設國中部及二信高中附設國中部皆依其入學簡章規定，在5月7日在校網公布錄取名單。

    家長如對於私校入學有相關疑義，可聯繫各私校，聖心高中國中部（02）2428-2454分機304、二信高中國中部：（02）2462-3131分機203。

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