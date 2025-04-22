白沙屯媽祖遶境組三層疏運 交通部：氣象署也來支援

台鐵在5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站。（記者吳亮儀攝）

2025/04/22 17:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕白沙屯媽祖進香即將在5月1日開始，報名人數超過31萬人次；交通部今天（22日）宣布，包括台鐵、高鐵和公路客運組成三層疏運，連氣象署團隊也會跟進即時做天氣預報和提醒。

白沙屯遶境從5月1日（週四）23時25分登轎出發，到5月11日（週日）15時45分回宮止，活動計10日。本次進香活動報名人數已超過31萬人次，創歷史新高，並依據進香活動行程，預判5月1日（週四）、10日（週六）及11日（週日）是苗栗端（通霄）交通需求尖峰；5月3日（週六）是雲林端（北港）交通需求尖峰。

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交通部說明，首次與「白沙屯拱天宮」合作，主動與拱天宮聯繫，積極瞭解需求並規劃疏運措施。交通部長陳世凱今天到台鐵白沙屯站現地視察，聽取台鐵公司、公路局及高鐵公司疏運規劃報告。

陳世凱指示公路局再協調客運業者增派車輛，支援高鐵苗栗站接駁至白沙屯直達車路線的接駁車，由15輛增加至30輛，另北港到台鐵嘉義站直達車路線，為利民眾方便付費及鼓勵搭乘大眾運輸，原規劃票價80元，改為收取50元（免找零）。

針對5月1日開始的白沙屯媽祖進香活動，交通部擬定整體疏運策略，採運具聯防備援，以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防進行規劃，鐵公路聯防疏運調整規劃：

一、台鐵：5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次，原4車編組改為8車編組，海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。詳細資訊可於台鐵網站及APP查詢，建議民眾預先購買車票，或多使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。

二、公路客運：規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班，5月3日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元），公路局將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

三、高鐵：為疏運進香人潮及配合母親節疏運，高鐵公司已增開班次，其中重要時段5月1日（週四）07到09時、18到19時；5月9日（週五）07到09時、15到20時；5月10日（週六）07到09時、10到11時；5月11日（週日）07到08時、14到22時每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次，並請高鐵公司做好相關站內轉乘引導動線規劃。

中央氣象署也首次加入白沙屯媽祖進香活動服務行列，將於5月1日下午由呂國臣署長及資深預報員伍婉華簡任技正帶領氣象署團隊，在拱天宮前Live播報進香期間天氣預報及提醒，並規劃於白沙屯進香活動網站提供「進香期間已知停駐點」未來一週天氣預報資訊，協助民眾即時瞭解進香期間天候狀況。

交通部長陳世凱等人今天到白沙屯視察。（圖由交通部提供）

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