北台8縣市共推植樹減碳 民眾可線上報名領苗木還可抽好禮

4月22日「世界地球日」響球環保與減碳，新北市、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」活動。（記者董冠怡攝）

2025/04/22 18:57

〔記者董冠怡／新北報導〕4月22日「世界地球日」響應環保與減碳，新北市、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，並宣布活動開跑，持續到2026年4月，專屬植樹網站提供縣市植樹地圖、適種環境，也供免費苗木及媒合公有土地，民眾與團體可線上報名植樹，將種植成長拍照上傳至官網，下載參與證書留念。

北台8縣市代表包含新北市長侯友宜、台北市副市長張溫德、基隆市副市長邱佩琳、新竹縣副縣長陳見賢、苗栗縣副縣長邱俐俐、桃園市秘書長溫代欣、宜蘭縣秘書長吳志宏、新竹市產業發展處長嚴翊琦，除了分享個別縣市應對氣候變遷與綠美化的經驗、成果，也呼籲個人、團體、企業響應守護地球，打造友善的綠色環境。

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民眾若想參加種樹活動，可上「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹（https://www.tree-planting.com.tw）」網站，點選「立即報名（頁面拉到最下方可見按鈕）」、個人／團體／企業選項擇一，註冊填寫基本資料，並依個人喜好勾選種植場地、樹苗領取縣市、想種植的樹種和數量送出，將會收到電子郵件通知，提醒可於指定期間前往公所領取，網站也有植樹步驟掘土、植栽覆土、培養教學說明。

市府農業局表示，完成拍照種植成果並上傳至網站專區「我的樹苗日記」，將從前500名取得電子參與證明書者，隨機抽出100人，可獲包種茶、手工餅乾禮盒及紅燒白帶魚罐頭等價值500元農漁特產品；另會至其他縣市推出植樹快閃，透過抽獎鼓勵植樹，獎品數量2000個。

農業部林業及自然保育署處長汪昭華說，因應全球2050年淨零碳牌，森林碳匯是路徑之一，當種下100萬棵樹，就能增加500公頃的森林。台灣森林面積約達220萬公頃，每年能夠移除的碳排，僅佔台灣整體7%，距離目標遠遠不足，除了藉由種樹活動增加碳匯，也可透過愛用國產材減少碳足跡、多用木製品固碳，農業部也準備了10萬棵苗木可供索取。

民眾可依個人喜好勾選種植場地、樹苗領取縣市、想種植的樹種和數量。（圖擷取自活動官網）

網站也有植樹步驟掘土、植栽覆土、培養教學說明。 （圖擷取自活動官網）

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