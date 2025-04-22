「樋口飯糰」女房東還原砸店始末！ 反轟：我還不夠仁慈嗎？

邵姓女房東還原18日到「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰 」砸店始末。（圖翻攝自「高雄點」臉書粉專）

2025/04/22 17:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由一對日台夫妻檔經營的高雄「樋口飯糰」最近爆出租約風波，邵姓女房東疑想漲租不成砸店，消息曝光後，連日來輿論都在撻伐房東。今天（22日）邵女跳出來喊冤，並還原18日當天砸店始末，反轟飯糰店夫妻檔不知感恩，對外將她形塑成惡房東。

率先轉發相關消息引發網友關注這起風波的臉書粉專「高雄點」，今天上午貼出邵姓女房東跳出來受訪喊冤的說詞。邵女表示，4月18日當天的衝突，起因是市府致電跟她說騎樓不能做生意，要房東拍攝改善後的照片回傳，沒想到飯糰店夫妻看到她在拍照，上前指控她侵犯肖像權，於是雙方發生口角，她情緒一上來才會砸毀店外盆栽、桌椅等物品，而她對那天砸東西的事情致歉。

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另外租約的部分，邵女稱飯糰店夫妻起初透過仲介找上邵姓房東，當時開價一樓店面月租19800元及五樓兩房15200元，全部加起來每月才35000元，租金遠低於附近行情，並非外傳的4、5萬，更沒有要漲到8萬那麼多，不滿外界把她說成惡房東，她也批飯糰店夫妻「不知感恩」。

綜合媒體報導，邵女下午再受訪進一步指出，18日當天與飯糰店夫妻吵架時，不小心弄倒保麗龍招牌，是老闆娘挑釁她「妳砸啊！有本事妳就砸啊！」，她一怒之下踢翻桌椅，並主動打電話報案，待警方到場，老闆娘持續以言語挑釁，她又氣得砸毀門口花盆。但她強調，該店所有軟硬體設施都是她提供的，被砸的花盆也是她的，並不是那對夫妻的。

針對房租調漲一事，邵女表示當初承租時，房仲一直幫那對夫妻說好話，指他們生意不好，從國外回台創業很辛苦，希望她能便宜，她一時心軟答應以3.5萬租一樓店面和五樓兩房給夫妻倆。她又稱，當時夫妻口頭承諾，若日後生意做起來有賺錢，同意讓她調整房租，近期看到飯糰店生意越來越好，於是她帶著很輕鬆的口吻去問漲租的事，但夫妻說要找租約公證人來談，之後她問公證師，得知公證範圍內不能隨意調整內容，於是作罷，18日當天她並沒有提到漲租的事。

邵女接著憤恨不平地說，她明明當天沒有提到房租的事，但張姓老闆娘卻逢人就說她要漲房租，她以低於行情的價格租屋給夫妻倆，1樓店面的電費也是由電費公司根據實際使用量來計算，一毛錢都沒多收，「這樣還不夠仁慈嗎？」邵女表示，自己從未打算收回店面，現在她就希望事情到此為止，希望雙方能夠好聚好散，讓這場風波和平落幕。

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