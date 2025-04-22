白沙屯媽祖進香30萬人報名 雲林免費接駁車迎香燈腳

迎接香燈腳，雲林縣府、北港鎮公所推出免費接駁車。（記者黃淑莉攝）

2025/04/22 16:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025白沙屯拱天宮媽祖北港進香已有30萬人報名，將在5月1日清晨出發，預計3日中午抵達北港朝天宮，為迎接來自全國各地香燈腳，雲林縣府、北港鎮公所共同推出北港到高鐵嘉義站的免費接駁車，接駁時間3日中午12點半到晚上9點，每15分鐘一班次。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，白沙屯媽祖北港進香，抵達北港當天超過10萬人次香燈腳、信徒湧入，媽祖鑾轎進入朝天宮駐駕後，有的香燈腳會提早結束隨香，對大眾運輸有需求，去年縣府即有提供北港到嘉義高鐵站的接駁服務。

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汪令堯表示，今年縣府與北港公所合作擴大服務，有15輛接駁車往返北港與嘉義高鐵站，乘車點在北港1911好庫停車場，為讓香燈腳可以清楚知道接駁車訊息及搭車點，公所會製作指示牌從朝天宮到北港1911好庫停車場，另在接駁點也設有流動廁所。

北港鎮長蕭美文指出，去年白沙屯媽祖進香有18萬人報名，抵達北當天湧入數十萬人，今年已有30萬人報名，3日到北港當天為週末假日預估人潮會比去年更多，今年接駁車擴大班次運量，協助讓香燈腳及信徒順利返程。

蕭美文說，鎮公所會在鎮內各大重要路口設置「北港鎮公所免費接駁車」指示牌與箭頭指引，協助信眾快速找到乘車地點，另外公所的臉書也同步發布詳細接駁資訊，讓外地香燈腳也能輕鬆掌握接駁地點位置。

汪令堯強調，北港鎮內現有公車站都位在香客聚集處，避免造成人車爭道、交通打結，5月3日北港環鎮公車停駛一天，另縣府協調客運業者調整行駛路線及停靠站點，包括嘉義客運、臺西客運及嘉義縣公車處行經北港鎮內客運路線將取消停靠原有站點，改自北港1911好庫文化園區停車場上下車。

汪令堯說，共有27條公車路線受影響，提醒民眾搭車前可上「公路客運即時動態資訊網」或「各大公車業者官網」，查詢最新的路線變動及停靠站點資訊。

迎接香燈腳，雲林縣府、北港鎮公所5月3日推出免費接駁車。（記者黃淑莉攝）

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