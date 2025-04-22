白沙屯媽進香報名破30萬人！ 交長陳世凱鼓勵多搭雙鐵、客運

交通部長陳世凱（左5）今（22）日下午到台鐵白沙屯車站視察交通整備情形，鼓勵大眾多利用雙鐵及客運。（記者彭健禮攝）

2025/04/22 18:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下進香，報名人數已突破30萬人，較去年增加12萬人，對拱天宮周邊交通是一大挑戰。交通部長陳世凱今（22）日下午到台鐵白沙屯車站視察交通整備情形；他表示，今年除台鐵加開、增停列車，公路局也支援客運班次從高鐵苗栗站直達拱天宮，鼓勵信眾多多利用雙鐵及客運，以節能減碳的「綠色運輸」方式跟隨白沙屯媽祖進香去。

陳世凱今天下午由台北搭乘台鐵到竹南站，再轉乘區間車的方式，到白沙屯車站，車程僅約1個小時多，接著在白沙屯車站聽取台鐵公司、高鐵公司、公路局等單位簡報。

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台鐵說明，因應媽祖進香期程，白沙屯車站將於媽祖出發前一天的5月1日加開列車30列次、車廂加掛37列次、列車增停6列次，可疏運旅客7萬8000人次；另於5月10日媽祖返回通霄時，加開列車25列次、車廂加掛37列次、列車增停5列次，可疏運7萬2000人次，及5月11日媽祖回宮時，加開列車21列次、車廂加掛37列次、列車增停5列次，可疏運7萬1000人次。

公路局表示，將闢駛高鐵苗栗站至拱天宮間的40人座公路客運直達車，時段為5月1日下午2點20分到晚間10點半，及5月11日下午1點到晚間9點，約每10分鐘一班，每人50元，採車上現金收費。不過，公路局原規劃投入15輛客運，經陳世凱建議，增加為30輛客運。高鐵公司則表示，將配合公路局於車站設立告示指引，並說明因媽祖回宮適逢母親節，除有增加3班次，並視旅客狀況加開。

陳世凱表示，今年交通全力配合白沙屯拱天宮媽祖進香盛事，除了台鐵、高鐵、公路局之外，氣象署也將全程投入為香燈腳進行氣象預報。尤其今年報名進香人數已破30萬人，較去年18萬人，增加近一倍，台鐵公司今年也就白沙屯車站的加開運量，也較去年增加近一倍，加上今年公路局支援闢駛高鐵苗栗站至拱天宮間直達車，呼籲香燈腳多多搭乘雙鐵及客運，以節能減碳的「綠色運輸」方式跟隨白沙屯媽祖進香去。

陳世凱於視察進香交通整備後，也在拱天宮主委洪文華、苗栗縣副縣長邱俐俐陪同下前往拱天宮參拜。

交通部長陳世凱（右2）今（22）日下午到台鐵白沙屯車站視察交通整備情形，在白沙屯車站聽取相關單位簡報。（記者彭健禮攝）

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