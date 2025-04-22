上過太空的紅藜種子落地台東土坂 排灣族祈福後由學生栽種

台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學於學生親身種下上過太空的紅藜種子，從栽種中培養科學探究精神與永續環境的意識。 （記者黃明堂翻攝）

2025/04/22 18:10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學於今（22）日舉辦「太空紅藜校園栽種教育活動」，此次活動不僅結合在地特色作物紅藜，更讓學生親身種下上過太空的紅藜種子，從栽種中培養科學探究精神與永續環境的意識。

土坂vusam文化實驗小學是國內最早推動原住民族文化實驗教育的學校之一，長期以來致力於「五年祭文化、狩獵文化、漁獵文化、小米文化」等主題課程發展，並透過家族混齡教學模式，深化文化學習。透過這次校園栽種活動，學生將觀察太空紅藜的生長變化，並探討環境作物成長的影響，經由親手種植經過太空洗禮的紅藜種子，也讓部落文化與科學教育相結合，提升孩子們對農業、環境保護及科技的興趣。

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今天於土坂vusam文化實驗小學辦理的太空紅藜種子種植活動，現場舉行排灣古謠讚頌、太空紅藜祈福種植育苗儀式、分享會，並邀請政府代表、各界來賓、部落頭目族人、學生家長等人共同參與紅藜種植。藉由這場活動，學生將透過紅藜達人及部落農業產業等相關專家，學習紅藜傳統作物從種植到生長的過程。

縣府教育處蔡美瑤處長表示，學校以智慧農業為課程發展主軸，紅藜是台東的重要農產品，藉由作物栽培經驗，讓學生的夢想如同這批紅藜種子般，從太空回到土地，生根茁壯，迎向未來。

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