長老教會來台160年 蕭美琴舉全民韌性感謝守護台灣

副總統蕭美琴參加台灣基督長老教會第70屆總會通常會議，適逢來台160週年，與教會國內外各區代表及外賓一起禱告，為台灣祈福。（記者吳柏軒攝）

2025/04/22 17:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕副總統蕭美琴今（22日）參與台灣基督教長老教會活動，藉機特別強調全民韌性重要性，舉例醫院遭駭、海纜或油管遭癱瘓以及天災等，全球皆面臨新興挑戰，政府成立「全社會防衛韌性委員會」，從民力、物資、能源、基礎設施、醫療、避難、網路通訊等各大主軸強化台灣社會整體韌性，也感謝教會持續守護台灣，照亮民主之路。

台灣基督長老教會總會今年設立滿160年，今日在台北馬偕紀念醫院禮堂舉行第70屆總會通常會議，邀請全國600多個各地教區代表，以及12國25個教會組織約40多名外國貴賓，在台灣一起見證歷史。蕭美琴也親自出席共襄盛舉。

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蕭美琴致詞表示，榮幸身處長老教會大家庭，教會長期帶領台灣走在社會最前面，是改革進步的重要推手，也是台灣持續走向民主自由轉型的一份力量，而國際上地緣政治、社會救濟、安全環境快速變化的同時，極端氣候導致天災發生，更需要教會與台灣人民共同扶持度過。

蕭美琴更藉此特別強調「全民韌性」重要性，舉例馬偕醫院遭受駭客攻擊，也談到北歐多國的海底纜線頻頻遭破壞，與美國東岸油管遭駭客攻擊全面癱瘓等，還有氣候變遷與地震等天災風險，認為全球都面對新興挑戰，台灣與世界都要強化韌性。

蕭美琴說，目前醫院網路防衛比過往更堅固完善，台灣種種歷史經驗也讓社會學會更具韌性，甚至可關懷其他國家，全球哪裡有災難就能看到台灣人參與協助的力量。賴總統也看到並成立「全社會防衛韌性委員會」，長老教會也是成員之一，從民力訓練、物資整備、能源、基礎設施、醫療、避難、資通、網路通訊等各大主軸強化台灣社會整體韌性，並與他國交流。

蕭美琴還舉例，日前台中發生氣爆意外，彰基醫院護理師路過現場，幾分鐘內展現快速韌性、互助幫忙，發揮急難救助能力，政院也將全面培力每一位國民發揮自己更大角色，為國家撐起不同情境，讓國家正常運作，與世界接軌。

蕭美琴也舉長老教會的標誌「燃燒的荊棘」故事，代表荊棘在困難環境中依然聳立，而台灣處在世界級挑戰依然團結向前，教會160年來不斷歷經困難境遇，陪伴台灣人勇敢向前，持續照亮台灣民主之路走向更好更強的未來。

副總統蕭美琴（右2）參加台灣基督長老教會第70屆總會通常會議，見證教會來台160週年的歷史時刻。（記者吳柏軒攝）

副總統蕭美琴參加台灣基督長老教會第70屆總會通常會議，致詞談到全球面對新興挑戰與建立全民防衛任性的重要性。（記者吳柏軒攝）

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