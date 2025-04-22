七美望安8校聯合運動會 警察寶寶現身打氣

望安警分局長黃一航與警察寶寶，在八校聯運大出風頭。（望安警分局提供）

2025/04/22 18:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖2離島鄉七美、望安，今（22）日舉行一連2天「七美望安8校聯合運動會」，在七美國小舉行，集合七美、望安、將澳國中及七美、雙湖、望安、將軍、花嶼國小共8所學校、數百名師生聯合舉辦的年度體育盛事，澎湖縣議長陳毓仁以大家長身份，專程搭船前往參加，除地主七美鄉長呂啟俊外，還有特殊嘉賓，就是望安警分局警察寶寶。

澎湖縣政府警察局望安警分局受邀參與，由分局長黃一航率同偵查隊長楊頌丞、七美分駐所所長劉敏雄等主管出席參加開幕典禮，並出動可愛的警察寶寶，辦理識詐、反毒宣導活動，藉此期盼活潑、可愛的海島學童從受教育時期就能具備防範犯罪被害的能力。

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小選手們都準備充分、充滿鬥志為母校爭取榮譽，而當警察寶寶現身加油，全場驚叫連連爭先與警察寶寶合照，宛如小小「打詐澎湖隊」，活力滿滿！而活動宣導聚焦「遠離幫派」、「辨識新興毒品」、「防範詐騙犯罪」等主軸，由分局長黃一航擔任反毒及反詐宣導大使。

另外，分局長也詳盡說明常見高發詐騙案類、識別要領及模擬詐騙集團話術之外，也與朋友擊掌打氣，邀請師長與家長多關注「菊警望安分局」粉絲專頁的「反詐圖卡」、內政部警政署165「打詐儀錶板」等網頁，了解更多詐騙趨勢變化及防詐手法，望安分局將積極配合縣警局規劃加強查緝作為與推動識詐教育，讓遠在離島長大的孩子們都能汲取最新防詐新知，在幸福菊島平安茁壯。

澎湖縣議長陳毓仁高舉反詐標語，協助警方進行反詐宣導。（望安警分局提供）

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