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    培育科技小尖兵 竹北「機器人移動教室」今起巡迴國中小

    竹北市公所「機器人移動教室」今（22）日自嘉豐國小出發，市長鄭朝方與學童們一同操作遙控夾爪手臂車、參與模擬競賽。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市公所「機器人移動教室」今（22）日自嘉豐國小出發，市長鄭朝方與學童們一同操作遙控夾爪手臂車、參與模擬競賽。 （記者廖雪茹攝）

    2025/04/22 17:43

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育，培育出擁有跨域能力與創新思維的科技小尖兵，今（22）日自嘉豐國小出發，市長鄭朝方與學童們一同操作遙控夾爪手臂車、參與模擬競賽，讓孩子們在遊戲中學習機械、編程與人工智慧的基礎。

    鄭朝方表示，科技教育應從小扎根，讓每個孩子不因資源差異而失去探索未來的機會。公所編列專款經費培植科技小尖兵，辦理「機器人移動教室」巡迴校園，為全國唯一。此專案自去年開始，分兩階段巡迴校園，今年進入第二階段，同時更將200萬預算調升至250萬元。

    從4月起到11月間，將陸續巡迴到嘉豐國小、東興國小、安興國小、東海國小、勝利國中、博愛國小、竹北國中、文興國中、鳳岡國中、成功國中、竹仁國小與十興國小等12校，同時也完成了全市27所國中小巡迴校園拼圖。

    今年的「機器人移動教室」，特別安排首次於校園中亮相的「遙控夾爪手臂車」體驗，還有胖卡車進入校園，車上配備鐵蛋人型機器人、小舞獅、三太子等特色機器人；此外，還有工業積木互動體驗區，由專業講師駐場帶領學童親手組裝太陽能機器人，在實作中點燃創意與興趣。

    鄭朝方指出，針對高中生的需求，今年公所也規劃了16小時的AI無人車駕駛技術研習營，導入可銜接國際賽事的迷宮機器人模組，協助高中學子拓展多元探索歷程。同時也積極推動「種子教師培訓課程」，讓老師在教學中持續充電，將科技教育的種子得以播撒。

    竹北市公所「機器人移動教室」今（22）日自嘉豐國小出發，市長鄭朝方與學童們一同操作遙控夾爪手臂車、參與模擬競賽。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市公所「機器人移動教室」今（22）日自嘉豐國小出發，市長鄭朝方與學童們一同操作遙控夾爪手臂車、參與模擬競賽。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育，培育出擁有跨域能力與創新思維的科技小尖兵。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育，培育出擁有跨域能力與創新思維的科技小尖兵。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望讓孩子們在遊戲中學習機械、編程與人工智慧的基礎。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望讓孩子們在遊戲中學習機械、編程與人工智慧的基礎。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育，培育出擁有跨域能力與創新思維的科技小尖兵。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育，培育出擁有跨域能力與創新思維的科技小尖兵。（記者廖雪茹攝）

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