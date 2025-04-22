高鐵延伸宜蘭地方反彈？ 藍綠議員連署要求加開公聽會

針對高鐵延伸宜蘭，議長張勝德提案「要求交通部加開公聽會詳加說明」，獲藍綠議員全數連署支持，讓高鐵延伸宜蘭再添變數。（民眾提供）

2025/04/22 17:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估，3月5日在宜蘭大學辦過首場公聽會，但地方似乎反彈聲量大，質疑公聽會內容草率「不買單」，不僅環團當場要求重開，4月7日頭城及礁溪共12個機關團體也聯名建請交通部加開，如今縣議會開議，議長張勝德更提案「要求交通部加開公聽會詳加說明」，獲藍綠議員跨越黨派全數連署支持，讓高鐵延伸宜蘭是否能夠如質如實依原定行程完工再添變數！

宜蘭縣政府表示，縣議會提案到縣府，因開會權責為交通部鐵道局，縣府會針對縣議會提案內容等相關決議，轉請鐵道局採納辦理。

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高鐵延伸宜蘭的二階環評3場公聽會上月落幕，鐵道局公布最新民意調查，沿線居民有79.6％支持，但公聽會中，環境部公布的環評公告內容提及，因原物料及工資上漲等因素，工程費將從1880億元暴增至3647億元。外界憂心中央能否負擔龐大經費？

環團也批評鐵道局資訊揭露不足，質疑程序正當性，要求重開公聽會；本月初，頭城及礁溪共12個機關團體也認為，公聽會沒有詳述路廊通過詳細區位，且多項議題未作充分說明，應該加開說明。

高鐵延伸宜蘭事關重大，相關訴求跨越黨派，議長張勝德今天提案，認為高鐵延伸案是宜蘭交通百年大計，建請中央增開宜蘭地區說明會，讓鄉親們更能表達意見及了解計劃。

提案也獲33位藍綠縣議員簽名連署，齊心向中央反映地方民意，並強烈建議交通部，針對高鐵路廊二旁土地禁建與限建情形、高架工程、列車產生的震動噪音、對環境景觀的衝擊，公開說明以釋群疑。

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