離譜！搭新自強號竟受困廁所1小時 台鐵道歉、全面檢修設備

一名女子受困新自強號廁所期間，台鐵工作人員試圖打開鎖住的門。（圖擷取自爆料公社，本報合成）

2025/04/22 16:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名女子搭乘台鐵新自強號，如廁時卻受困廁所一小時多，列車人員趕來協助也打不開；台鐵公司今天（22日）說明，這是因廁所門鎖扣乾澀卡滯，對此表達最誠摯歉意，也會全面檢視列車廁所門鎖扣和設備。

一名網友爆料，日前搭乘新自強號從嘉義前往台北，女友在台中站上車後進入車廂廁所，沒想到卻被鎖在裡面出不來；雖然列車長與各站工作人員都很積極協助，但直到列車抵達松山站，由技工以鐵鎚敲擊鑰匙，才順利開鎖讓人脫困。

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新自強號EMU3000型是台鐵非常新穎的列車，直到去年中旬完成六百列的交車。發生廁所門打不開事件，也讓許多網友批評太誇張。

台鐵公司說明，經查4月19日第154次自強號的確有旅客受困於車廂廁所內，台鐵公司對受困旅客表達最誠摯的歉意。

台鐵公司說明，經維修單位檢查，這是因廁所門鎖扣乾澀卡滯，導致旅客無法自行順利開門。列車長接獲通知後，隨即前往處理並安撫旅客，並通知前方站維修人員上車協助，順利將門鎖開啟。

台鐵公司表示，對此事件高度重視，已責成相關單位全面檢視列車廁所門鎖扣及相關設備，確保各項旅運設備運作正常。

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