引用錯誤水文害竹圍漁港遊艇碼頭崩壞 桃市府向廠商提告求償

因引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇碼頭啟用後陸續發生浮動碼頭損壞，閒置至今無法使用。（農業局提供）

2025/04/22 17:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前市府斥資1.89億元改善竹圍漁港，並打造有63個泊位的遊艇專用碼頭，卻因錯誤引用台北港水文報告，啟用後陸續有24個浮動碼頭損壞而停用，桃市府農業局對廠商提出5400萬元民事求償，農業局長陳冠義表示，全案仍在法院審理中，至於遊艇碼頭未來動向，現正進行水域利用評估及水文試驗，預計明年底完成相關評估工作。

桃市府於2015年8月推動「竹圍漁港上架場（修船碼頭）興建計畫－第2期工程」，總經費1.89億元，工程包括碼頭、排水、景觀、道路等，其中遊艇碼頭約4000萬元，工程於2021年3月完工，啟用後陸續出現24個浮動碼頭損壞，市長張善政上任後啟動公共工程體檢，發現是廠商引用台北港水文報告疏失，台北港水文報告浪差僅20到40公分，但實測竹圍漁港浪差達50到90公分。

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農業局今（22日）於市議會工作報告，議員關注遊艇碼頭後續進度，議員林政賢質詢指出，遊艇碼頭啟用後陸續有24個浮動碼頭損壞，損失金額逾1300萬元，目前全案仍在訴訟中，遊艇碼頭閒置至今無法使用，究竟還要多久才能重啟。

陳冠義表示，當初工程就是缺少水文變化資料，而是引用台北港的資料，現正在辦理水域利用評估及水工試驗工作，標案已於去年12月23日決標，目前進行波浪水文調查工作中，後續將以水工模型試驗來驗檢遊艇泊區最適方案，以達竹圍漁港促進遊憩及遊艇停泊，預計在明年底完成相關評估工作；另一方面也對廠商提出民事求償，近期經過法院開庭以及安排調解會議，目前尚未有確切結論，將尊重法官職權建議方案。

另，議員李光達質詢竹圍漁港直銷中心新建進度及整體規劃，陳冠義表示，竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程由桃園區漁會辦理，工程實際進度約23%，預計明年3月完工，並將進行竹圍漁港整體規劃。

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