北市推幼兒園影音上傳雲端 僅2園試辦挨批動作太慢

台北市推動幼兒園影音上傳雲端，至今試辦2園遭議員批評動作太慢。幼兒園示意圖。（資料照）

2025/04/22 16:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義區私立培諾米達幼兒園去年爆發狼師性侵事件，台北市教育局推動公立幼兒園試辦攝錄影音上傳雲端，並可存放90天，希望將漏洞補上。不過，台北市議員簡舒培指出，至今僅有2園試辦，動作實在太慢，且之後補助私幼上傳雲端，如非由教育局管理也恐有被動手腳疑慮。教育局長湯志民也坦言速度「算是慢」，但解釋這只是起步，要先了解雲端保存實際會碰上的狀況等，且也因議會關心，把原先保存期限30天延長至90天。

台北市教育局今（22日）赴議會教育委員會進行工作報告，報告指出，為落實幼兒安全管理，保障教保服務相關人員權益及還原事件真相，自去年起試辦公立幼兒園攝錄影音上傳至雲端統一保存，已擇選2所幼兒園先行辦理，存放近百支攝錄鏡頭，所攝區域有室內外活動室、遊戲空間、走廊等，存放時間達90日；未來將持續蒐集使用意見及鼓勵幼兒園加入試辦計畫，藉以評估雲端存管可行性，以確保雲端異地備份的完整性。

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不過，簡舒培指出，目前僅有2間幼兒園試辦，動作實在太慢，且如果未來補助私幼將工作紀錄器畫面上傳雲端，由幼兒園自己來找廠商，因為管理端不是在教育局，還是有可能發生園方私自將雲端紀錄刪除的疑慮，這樣並沒有辦法很好地回應家長的擔憂。

此外她說，現行機制有校安通報後，要從教育局先做行政調查，從畫面資料來判斷是否要先停職，這就扣回雲端畫面保存是否完整問題，沒有辦法第一時間掌握，就可能放縱狼師繼續接觸孩子。

教育局長湯志民坦言，目前僅2園速度算是慢，但才剛起步，要透過試辦來了解實際上可能碰上的問題，此外因議會關心，也將原本規畫保存30天，延長至90天。

教育局學前教育科科長蔡曉青說，因現行法規無法強制要求幼兒園裝工作紀錄器，只能以鼓勵方式，目前公幼裝設工作紀錄器比例，室外已達100%，室內則約53%；私幼部分有442間裝設工作紀錄器，比例達79.64%。而除目前試辦2間畫面上傳雲端外，近期也另找2間有意願幼兒園，正確認工作紀錄器與雲端是否格式相符，教育局會持續溝通鼓勵幼兒園持續裝設紀錄器以及上傳雲端，累計一定數量後才能較全面檢視問題。

此外，針對畫面上傳雲端恐有被動手腳疑慮，蔡曉青說，公幼部分都會由資訊教育科統一委請廠商協助；私幼部分也會透過補助等措施，鼓勵幼兒園找較穩定廠商，之後也會訂定相關的調閱辦法。

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