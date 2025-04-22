為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    離島不離心 台北市澎湖縣同鄉會捐善款關懷馬公重症幼童

    台北市澎湖縣同鄉會凝聚旅外澎湖人愛心，將善款交給洪姓女童父親。（馬公市公所提供）

    台北市澎湖縣同鄉會凝聚旅外澎湖人愛心，將善款交給洪姓女童父親。（馬公市公所提供）

    2025/04/22 16:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市年僅3歲9個月的洪姓小朋友，日前突發擴張性心肌病變併發心因性休克，經歷多次轉診與重症搶救，目前病情漸穩，轉入普通病房進行觀察與復健。台北市澎湖縣同鄉會離島不離心！號召民眾與善心人士發起聯合募款，短時間內即募集173000元整，由理事長鄭健一率副理事長陳豪綸、顧問陳忙期抵達馬公市公所市長室，將善款轉交予洪姓小朋友家屬。

    洪姓小朋友自3月中旬出現身體不適，經多次就醫仍未改善，3月16日緊急後送高雄長庚，當晚突發心跳停止達15分鐘，經葉克膜搶救成功，後續確診為擴張性心肌病變與心因性休克。3月下旬轉送台大兒童醫院，接受心臟節律器手術與重症照護。歷經一連串治療後，小朋友已於今（22）日順利轉出加護病房，進入普通病房觀察與復健，醫療團隊預估後續仍需長期支持與重建訓練。

    馬公市長黃健忠對澎湖同鄉會致贈善款表達由衷感謝，並表示這筆捐款，凝聚著澎湖人的溫情與力量，不僅為病童帶來希望，也為這個家庭撐起勇敢面對的勇氣。感謝在外澎湖民眾的即時回應與深切關懷，表現出離島不離心、澎湖人三點水精神。

    另外，馬公市長黃健忠表示，未來仍將密切關心洪姓小朋友的後續療程與需求，並協助爭取社會資源，持續守護這個努力堅強的家庭，讓更多愛心在最需要的時刻發揮真正的力量，每一個澎湖人的命都是寶貴，都需要用心及實際行動守護。

    馬公市長黃健忠與台北市澎湖縣同鄉會說明洪姓女童病情。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠與台北市澎湖縣同鄉會說明洪姓女童病情。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播