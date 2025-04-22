離島不離心 台北市澎湖縣同鄉會捐善款關懷馬公重症幼童

台北市澎湖縣同鄉會凝聚旅外澎湖人愛心，將善款交給洪姓女童父親。（馬公市公所提供）

2025/04/22 16:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市年僅3歲9個月的洪姓小朋友，日前突發擴張性心肌病變併發心因性休克，經歷多次轉診與重症搶救，目前病情漸穩，轉入普通病房進行觀察與復健。台北市澎湖縣同鄉會離島不離心！號召民眾與善心人士發起聯合募款，短時間內即募集173000元整，由理事長鄭健一率副理事長陳豪綸、顧問陳忙期抵達馬公市公所市長室，將善款轉交予洪姓小朋友家屬。

洪姓小朋友自3月中旬出現身體不適，經多次就醫仍未改善，3月16日緊急後送高雄長庚，當晚突發心跳停止達15分鐘，經葉克膜搶救成功，後續確診為擴張性心肌病變與心因性休克。3月下旬轉送台大兒童醫院，接受心臟節律器手術與重症照護。歷經一連串治療後，小朋友已於今（22）日順利轉出加護病房，進入普通病房觀察與復健，醫療團隊預估後續仍需長期支持與重建訓練。

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馬公市長黃健忠對澎湖同鄉會致贈善款表達由衷感謝，並表示這筆捐款，凝聚著澎湖人的溫情與力量，不僅為病童帶來希望，也為這個家庭撐起勇敢面對的勇氣。感謝在外澎湖民眾的即時回應與深切關懷，表現出離島不離心、澎湖人三點水精神。

另外，馬公市長黃健忠表示，未來仍將密切關心洪姓小朋友的後續療程與需求，並協助爭取社會資源，持續守護這個努力堅強的家庭，讓更多愛心在最需要的時刻發揮真正的力量，每一個澎湖人的命都是寶貴，都需要用心及實際行動守護。

馬公市長黃健忠與台北市澎湖縣同鄉會說明洪姓女童病情。（馬公市公所提供）

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