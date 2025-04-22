古坑華南社區石梯田書屋 獲芬蘭ADA設計大獎

雲林古坑華南社區居民與華南國小、雲林縣府協力把閒置茶園、工寮打造成石梯田書屋，獲2025年芬蘭ADA設計大獎肯定。（雲林縣府提供）

2025/04/22 16:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑華南社區繼獲全國金牌農村肯定，也讓世界看到台灣農村，社區與華南國小、雲林縣府協力把社區閒置茶園改造成「石梯田書屋」，在2025年芬蘭Arch Design Award國際設計大獎，榮獲銅獎肯定，展現台灣農村空間活化與公共設計的國際競爭力。

華南村人口外移、老化嚴重，村內學校華南國小一度面臨廢校困境，20多年來學校結合社區共同轉型，學校學生回流，社區變熱鬧、外漂村民歸鄉，還有外地民眾移居。

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石梯田書屋位在華南國小對面，原本是閒置茶園及工寮，2019年學校與社區合作參加縣府社區PK改造計畫改造，把茶園改造為共生田，工寮整修為書屋、遊客接待所，也可做為小型展覽空間，2021年再建構竹林步道、棧道，串連國小、共生田、書屋動線，成為藝術廊道。

雲林縣府指出，石梯田看到農村閒置空間活化再利用，社區還導入在地匠師以傳統砌石技術修築駁坎，石梯田書屋周邊成為學校、社區舉辧活動的場地，學生及居民的休憩、教學空間。

雲林縣長張麗善說，縣府推動社區規劃師計畫多年，協助農村再造把閒置空間、髒亂點修繕活化，華南社區石梯田書屋獲芬蘭ADA設計大獎肯定，為社區營造、農村再造注入強心針，也讓台灣農村之美讓世界看見。

華南社區石梯田書屋把閒置工寮打造成溫馨書屋，還可做為遊客招待所、展覽空間。（雲林縣府提供）

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