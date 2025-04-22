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    首頁　>　生活

    愛犬遭陌生屁孩伸手亂摸 她向家長反應被嗆：妳養狗就該被摸

    近年來有越來越多人選擇養寵物狗作伴，但不時傳出有飼主給愛犬繫牽繩外出，卻遇到未經飼主同意，就擅自觸摸狗狗的沒禮貌路人。示意圖。（資料照，路透）

    近年來有越來越多人選擇養寵物狗作伴，但不時傳出有飼主給愛犬繫牽繩外出，卻遇到未經飼主同意，就擅自觸摸狗狗的沒禮貌路人。示意圖。（資料照，路透）

    2025/04/22 18:13

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    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來有越來越多人選擇養寵物狗作伴，但不時傳出有飼主給愛犬繫牽繩外出，卻遇到未經飼主同意，就擅自觸摸狗狗的沒禮貌路人，導致爆發各種糾紛。日前一名女飼主抱怨，每次外出遛狗就會遇到陌生又沒禮貌的屁孩，未經詢問就直接亂摸狗狗，向家長反應結果還被嗆，貼文一出，引起許多飼主共鳴。

    該名女飼主日前在Dcard以「就是不想讓不懂禮貌的髒小孩摸我的狗」為題發文，透露她每次牽著家裡的狗狗出門，總會碰到那種「看到狗就暴衝過來的小孩」，且後頭還會跟著一個笑咪咪、完全不打算管教的家長對她說，「他很喜歡狗耶～可以摸一下嗎？」，然而對方不等她回答，小孩就已經伸出手去摸她的寶貝愛犬。

    更讓原PO崩潰的是，小孩伸出的手滿是泥巴、卡著異物，臉上鼻涕也都沒擦乾，既不衛生又不尊重，「你以為我的狗是什麼？公園裡的設施嗎？」，並指出自家愛犬乾乾淨淨、毛蓬蓬香香，是她每天花時間照顧的寶貝，「不是你孩子髒兮兮的小手可以隨便來觸碰的」，同時強調摸狗狗之前要洗手是基本常識。

    更荒謬的是，當原PO明確拒絕摸狗情況時，有家長會甩臉色「嫌她小氣」，甚至怒斥「妳養狗不是就該被摸嗎？」，奇葩邏輯讓她傻眼。對此，原PO氣憤直言，「我的狗不是你們滿足小孩好奇心的工具」、「沒有當面說出『不是你小孩不能摸狗，是你小孩不乾淨還沒教好』真的是我最大的溫柔了」。

    該文曝光後，引起大批苦主與網友共鳴，「我都說我家的狗會咬人，基本上沒人敢摸」、「還好我家狗都討厭小孩，看到小孩會狂吠」、「小孩真的很髒，有些恐龍家長還只會放任小孩」、「那些亂摸的我覺得可以直接摸回去，看家長怎麼反應」、「有些長毛狗狗真的也不能直接揉，要順著摸，不然毛真的很容易打結」。

    也有沒養寵物的網友，留言抱怨各種不良飼主的惡行，「放任狗叫、隨地大小便、每次去公園草地都要小心狗大便」、「沒養狗的為什麼要忍受妳們這些狗奴，把台灣搞得到處都是狗屎」、「我也討厭狗狗聞來聞去，狗鼻黏到口水濕濕的碰我褲管和小腿，狗主人都不拉著」。

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