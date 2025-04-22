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    繽紛傘花再現南投天際線 埔里虎頭山飛行傘輔導復飛

    南投埔里虎頭山飛行傘重鎮，飛行場經輔導取得合法許可後，已有業者重啟商業載飛，讓當地天空再現繽紛傘花。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里虎頭山飛行傘重鎮，飛行場經輔導取得合法許可後，已有業者重啟商業載飛，讓當地天空再現繽紛傘花。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/22 15:44

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮虎頭山是中部飛行傘運動重鎮，惟去年中央祭出管理辦法，規定飛行場必須取得合法許可才能營運，以致當地2家業者無法進行載客商業載飛，不過經過南投縣政府輔導協助後，已有業者取得許可重啟復飛，近期終於有繽紛傘花翱翔天際，另1家則待完成飛行傘保險作業程序，就能重新營業。

    埔里虎頭山海拔約600公尺，鄰近市區且有聯外道路直通山頂，交通相當方便，每逢午後出現上升氣流，吸引許多飛行傘玩家前來體驗，並有業者經營商業載飛，帶領遊客翱翔天際，俯瞰大埔里地區美景，天空中的點點傘花，也將當地天際線妝點得更加繽紛。

    惟去年教育部體育署訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，當地2家業者因飛行場域未取得許可，不得進行商業載飛，甚至連個人玩家也禁止飛行，不過，經過縣府輔導後，已有業者陸續取得飛行場域許可，讓虎頭山又見傘花翱翔天際。

    縣府表示，當地飛行傘業者申請場地容許使用後，縣府經過輔導，已有1家業者可合法經營飛行傘載客的商業載飛，另家則因飛行的保險作業尚未完備，待後續完成保險程序就能復飛。

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