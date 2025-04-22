新北運動聚點進駐板橋江子翠 4/26至5/15試營運免費用

新北市體育局指出，香社板橋店試營運期間提供「心肺有氧區」及「自由重訓區」全面免費使用，數位環狀有氧團體課程也免費開放。（新北市體育局提供）

2025/04/22 15:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北運動聚點健身中心進駐板橋區江子翠重劃區，體育局長洪玉玲指出，「T-SoX飈動精準健康促進中心香社板橋店」位於板橋區香社一路2號，主打高效、科學化訓練模式，將於4月26日至5月15日開幕試營運，全館免費使用。

體育局表示，新北市自2019年起推動「運動中心2.0計畫」，改善市轄都會區空間，打造「新北運動聚點」新品牌，並引進運動健身知名業者進駐營運，創造雙品牌效益，共已完成59處運動聚點；香社板橋店結合「數位運動科技」、「健康促進」與「運動醫學」，場館內配備數位重訓、有氧設備、來自美國的常壓低氧運動設施，另提供多元團體課程與專業私人教練服務，滿足不同需求的運動族群。

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體育局指出，為歡慶開幕，香社板橋店試營運期間提供「心肺有氧區」及「自由重訓區」全面免費使用，以及數位環狀有氧團體課程也免費開放，民眾可上網預約體驗；4月26日至5月15日試營運期間，團體課程即日起線上報名（https://www.surveycake.com/s/R6Myy），試營運期間入場前15位送運動能量沖泡飲，數量有限送完為止。

體育局補充，其餘相關資訊可至「T-SoX飈動精準健康促進中心香社板橋店」粉專查詢，更多運動資訊可追蹤「新北運動聚點」粉絲團。

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