台灣民間信仰郵票續集 中華郵政4/25發行

中華郵政公司將於4月25日發行2025年版的「台灣民間信仰郵票」1套4枚。（圖由中華郵政公司提供）

2025/04/22 15:32

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司於2022年發行「台灣民間信仰郵票」，今年4月25日發行2025年版的「台灣民間信仰郵票」1套4枚，每張面值均為8元，分別以福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩為主題。

針對今年發行的台灣民間信仰郵票，中華郵政說明，「福德正神」是鄉土的守護神，面容慈祥，白長鬚，一手捧元寶，另一手執拐杖，職掌人民日常生活事務，通稱「土地公」。

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「關聖帝君」則是忠義的代表，多種行業的守護神，威武莊嚴，坐姿拂鬚，關刀矗立在旁，為儒、釋、道三教俱奉之神，俗稱「關公」。

「玉皇上帝」是天界至高之神，主宰眾神，上掌三十六天，下握七十二地，帝王之相，霞帔為黃，雙手持笏，俗稱「天公」。

「觀世音菩薩」是慈悲的象徵，因尋聲救苦、慈悲應化的願力，而深入民心，右手持楊柳，左手持淨瓶，遍灑甘露，度脫眾生，俗稱「觀音佛祖」。

中華郵政公司說明，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於4月23日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局或至「i集郵」選購，亦可向各地郵局預約購買。

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